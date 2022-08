Chiara Ferragni a Ibiza con Fedez va "fuori di seno"

A Ibiza con Fedez e i figli Leone e Vittoria, oltre a un gruppo di amici, sceglie look sexy e intriganti e pose maliziose e birichine. Gli scorci più hot sono quelli sul seno, che si intravede dalle trasparenze del vestito o che viene lasciato totalmente in libertà durante la gita in barca.

L'estate di Chiara Ferragni era iniziata all'insegna della sensualità ed è proseguita sulla stessa tendenza. Gli scatti con il seno nudo in bella vista hanno inaugurato la bella stagione e non mancano nemmeno ora che è agosto inoltrato. Prima l'underboob in spiaggia a Ibiza, poi le trasparenze hot dell'abito da sera che svelano i capezzoli, infine un topless in alto mare. "Tettine" scrivono lei e Fedez postando lo scattole curve in mostra e scatenare i follower, per mettere ancora più in evidenza .

Leggi Anche I Ferragnez conquistano Ibiza: Vittoria sulle orme di mamma Chiara

Leggi Anche Chiara Ferragni in topless per la vacanza in Grecia senza Fedez



Le cartoline da Ibiza che Chiara Ferragni manda ai suoi follower sono uno spettacolo. Con Fedez la complictà è alle stelle e non mancano foto di attimi bollenti a due tra baci appassionati e coccole. E poi i momenti teneri con i piccoli Leone e Vittoria, le loro schermaglie di bambini e i momenti di gioco con mamma e papà.