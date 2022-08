Chiara Ferragni e il primo appuntamento con Fedez: "Non potevamo sfiorarci"

E' un salto al settembre 2016 con retroscena inediti quello che Chiara Ferragni fa nel consueto appuntamento della Story Time su Tik Tok dal buen retiro di Ibiza.

L'influencer, infatti, ripercorre l'inizio della storia d'amore con Fedez, una relazione che la coppia ha cercato di tenere segreta e lontana dagli scatti dei paparazzi, fino all'uscita ufficiale. E in questo viaggio nei ricordi, nella parte 3 della serie "Come ho conosciuto Fede", arriva la sorpresa per i follower. "Le prime notti non potevamo sfiorarci", rivela l'imprenditrice digitale che si presenta in video per la prima volta in questa serie con il rapper. E insieme, divertiti, motivano il perché quelle ore passate solo a chiacchierare in una camera d'hotel, durante una Fashion Week milanese di 6 anni fa.