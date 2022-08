I Ferragnez conquistano Ibiza: Vittoria sulle orme di mamma Chiara

Sulle orme di mamma Chiara Ferragni , la piccola Vittoria si prepara a un futuro da fashion addicted posando con costume e pareo leopardati come una star dei social navigata. I Ferragnez al completo sono a Ibiza per qualche giorno di vacanza e sono i piccoli di casa a rubare la scena.

Chiara e

Fedez

Leone

hanno scelto una grande villa con piscina immersa in un enorme giardino per le loro vacanze alle Baleari. Sui social raccontano i momenti più divertenti, dai salti die Vittoria sulle reti elastiche agli scherzi del rapper ai danni della moglie. Mentre lei si rilassa sotto l'ombrellone lui le tende un agguato con la pistola ad acqua scatenando la voglia di vendetta dell'influencer.

Tra giochi, risate e gag social, i Ferragnez si preparano a godersi una vacanza strepitosa. Ma le vere star del momento sono i loro bimbi, tenerissimi e spensierati nelle immagini social. Leone è un piccolo monello con le sue faccette buffe e birichine, Vittoria imita la mamma mettendosi in posa con il suo look da star. Buon sangue non mente...