Chiara Ferragni in elicottero sul ghiacciaio per fare l'aperitivo: bufera sul web

Le foto postate sui social dal gruppetto hanno indignato i follower che hanno considerato la scelta decisamente poco eco friendly, sia per quanto riguarda le emissioni di CO2 sia per l'impatto prodotto in un ambiente considerato a forte rischio. E per l'influencer le critiche sono arrivate... a valanga.

"Helicopter time", ha scritto Chiara Ferragni pubblicando una delle foto della gita tra amici, in cui posa fiera in tuta nera accanto all'aeromobile. Arrivata al ghiacciaio, inquadra

Filippo Fiora

Chiara Biasi

(organizzatore dell'aperitivo) mentre versa champagne e poi posta un bello scatto con tutta la comitiva, di cui fa parte anche. Tutti sorridono felici e spensierati con i calici alzati, ignari della tempesta di critiche che li aspetta al rientro.



Le foto pubblicate su Instagram da Chiara Ferragni e dai suoi compagni di aperitivo non sono per niente piaciute al popolo del web, che ha attaccato duramente la scelta del brindisi ad alta quota. C'è chi punta il dito contro le emissioni di Co2 prodotte dai due elicotteri, che potevano benissimo essere risparmiate con beneficio dell'ambiente. C'è chi critica il fatto di aver intaccato un ambiente a rischio come quello dei ghiacciai, soprattutto a ridosso di una tragedia come quella della Marmolada. E c'è anche chi attacca lo sfoggio di disponibilità economica in un periodo di crisi e incertezza.

Chiara Ferragni però sembra impermeabile alla grandine di critiche che le piove in testa. Lasciata la Svizzera, è a Roma per uno shooting. Dalla Capitale posta scatti ad alto tasso erotico, mentre in lingerie di pizzo sfoggia le curve in camera da letto o in terrazza. L'aperitivo sul ghiacciaio è già un ricordo lontano...