Imprevisto sexy per Valentina Ferragni: scoppia il bottone della giacca

L'outfit scelto dall'influencer per uno dei tanti eventi a cui ha partecipato era già di per sé rischioso: un cappotto indossato sulla pelle nuda e chiuso con un unico bottone appena sopra al décolleté, che lasciava un ampio scorcio sul seno. L'imprevisto era dietro l'angolo: l'allacciatura si è rotta poco prima dell'inizio della sfilata, e lei si è trovata costretta a tenere la giacca chiusa con le mani per non restare in topless.

"Io che faccio esplodere il bottone del cappotto appena prima di entrare alla sfilata" ha raccontato Valentina Ferragni nelle Storie di Instagram, pubblicando una sua foto in cui tiene chiusa la giacca pesante con le mani. I paparazzi che l'hanno immortalata fuori dalla location del fashion show hanno carpito il dettaglio, con l'influencer in mezzo a fan e curiosi che cerca come può di non mettere troppo in mostra il seno nudo. Non perde la calma e posa disinvolta e sicura nonostante l'imprevisto che deve sicuramente averle creato qualche imbarazzo. La sua mise era super sexy, con i pantaloni trasparenti a svelare l'intimo nero e il blazer portato senza nulla sotto: il wardrobe malfunction ha solo reso il tutto ancora più hot.

La Milano Fashion Week è appena iniziata e si preannuncia ricca di impegni per Valentina Ferragni, tra inviti agli eventi dei brand della moda più prestigiosi e interventi a panel sull'imprenditoria femminile . L'influencer ha promesso ai follower di raccontare ogni momento e prende sul serio il suo compito: posta di volta in volta il look scelto per ogni fashion show, e poi durante la sfilata inquadra i capi in passerella e si fotografa nel front row insieme alle amiche. Tutto all'insegna del lusso e del glamour. E i fan sognano con lei.