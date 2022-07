Valentina Ferragni si scatena al Festival Latino di Assago: sideboob imperdibile

Se la Ferragni regala topless social al mare, Valentina non è da meno e al Festival Latino di Assago sfodera un abitino da capogiro che le lascia completamente nuda la schiena e offre degli scorci di seno imperdibili. Senza il fidanzato Luca Vezil e accompagnata dalle amiche, la sorellina dell’influencer si è resa protagonista di una serata bollente. E per concludere ha voluto provare anche il toro meccanico con tanto di pose sexy (l’incidente hot è stato evitato grazie a una camicia indossata all’ultimo minuto).

Sneakers ai piedi e abitino sensuale e minimal, visto che copre solo quanto deve. La schiena di Valentina Ferragni era completamente nuda e lei si è divertita a farsi fotografare e filmare da dietro. Sul lato però lo spettacolo era assicurato visto che nel mirino dei flash sono finiti porzioni di pelle nuda e un seno in fuga.

Tra balli e canti scatenati, non è mancato neppure il siparietto sul toro meccanico. La sorella di Chiara lo ha voluto provare ma per non rischiare l’incidente hot si è fatta prestare una camicia per coprire le nudità.