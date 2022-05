Valentina Ferragni alle Hawaii, 20 anni dopo

Francesca Barra e Claudio Santamaria in Grecia con Atena

Federica Nargi “Miss Roma”, con Matri a spasso per la Capitale

Una vacanza da sogno insieme al fidanzato.

Valentina Ferragni torna alle Hawaii 20 anni dopo (mostra le foto in cui da piccola ci era stata per la prima volta) e sfoggia il bikini in un vero e proprio paradiso terrestre. Collana di fiori colorati al collo, lei e Luca Vezil si godono mare, sole e passione.