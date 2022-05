Valentina Ferragni ancora problemi di salute: “Gli esami precedenti sono stati inutili”

Ma anche emozioni e preoccupazioni da condividere con i follower per Valentina Ferragni. La sorella di Chiara si racconta nelle storie spiegando nuovi problemi di salute per i quali sta facendo accertamenti. “Speriamo di non avere nulla” confida ai fan mostrandosi con le braccia “bucate” dagli aghi per i prelievi del sangue.

Prima di andare nella Capitale per sponsorizzare la sua linea di gioielli, Valentina ha fatto gli esami: “4 buchi diversi per trovare una vena buona per il prelievo. Non so perché ho le vene che, anche se sono visibili, non si sentono e al momento del prelievo spariscono – ha scritto sui social - Inoltre il sangue non esce bene e dopo un pochino smette addirittura di uscire. Dopo 4 buchi siamo riusciti a riempire al minimo le fialette”.

Poi si fa un selfie mentre ingurgita un beverone dolcissimo per un altro esame: “E ora una bella curva da carico ci aspetta. Purtroppo, ho scoperto che tutti gli esami che avevo fatto l’anno scorso (in cui mi si diagnosticava la insulino-resistenza) sono fallati e praticamente nulli (non entro nel dettaglio perché è una tematica molto lunga e non molto bella)” scrive la sorella di Chiara Ferragni. I fan si preoccupano, ma lei è ottimista: “Quindi ora dopo un anno rifaccio tutti gli esami e speriamo di non avere nulla”.