© Instagram @cristiantotti__
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L'ex capitano della Roma festeggia il mezzo secolo negli Stati Uniti con la famiglia. Le parole del figlio Cristian: "Per me sarai sempre il mio papà"
Francesco Totti ha scelto Las Vegas per spegnere le 50 candeline, concedendosi una parentesi americana insieme agli affetti più cari. L'ex capitano giallorosso, nato il 27 settembre 1976, è volato negli Stati Uniti con la compagna Noemi Bocchi e la famiglia allargata per un compleanno documentato, tappa dopo tappa, sui social.
Tra i festeggiamenti per i 50 anni non poteva mancare un po' di adrenalina. Totti sta trascorrendo la giornata al Las Vegas Motor Speedway insieme ai figli Cristian e Chanel, avuti dal matrimonio con Ilary Blasi, e ai figli di Noemi Bocchi, tutti immortalati con indosso le tute bianche di Dream Racing. Proprio il giro in pista sembra essere uno dei regali scelti per il compleanno dell'ex capitano della Roma. Noemi ha fotografato Totti e il figlio Cristian fianco a fianco prima di salire in auto, mentre Chanel ha documentato l'esperienza direttamente dall'abitacolo di una Ferrari, mostrando nelle Stories alcuni momenti della corsa sul circuito.
Tra le dediche più tenere c'è quella di Cristian Totti, 20 anni, che per i 50 anni del padre ha scelto una foto che li ritrae insieme, entrambi in camicia bianca. Il primogenito dell'ex capitano della Roma ha accompagnato lo scatto con poche parole: "50 anni... un traguardo importante. Per me, però, sarai sempre semplicemente il mio papà. Ti amo", chiudendo il messaggio con un cuore rosso.
Anche la figlia 19enne ha festeggiato il compleanno del padre sui social, scegliendo un ricordo di famiglia. Chanel Totti ha condiviso nelle Stories una vecchia foto insieme a Francesco e al fratello Cristian ancora bambini, accompagnandola con la canzone "When We Were Young" di Adele: una scelta che richiama già dal titolo lo scorrere del tempo e rende ancora più commovente lo scatto pubblicato per i 50 anni del padre.
Agli auguri dei figli si sono aggiunti quelli di Noemi Bocchi, che per il compleanno del compagno ha scelto uno scatto molto intimo. Nella foto Totti tiene il viso appoggiato alla sua spalla mentre lei lo stringe a sé. Sopra l'immagine, poche parole: "Perché io non voglio una vita perfetta. Voglio la mia vita con te. Buon compleanno amore mio. Ti amo".
© Da video | Totti e Sinner, icone sportive italiane alle prese col padel
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