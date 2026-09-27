Tra i festeggiamenti per i 50 anni non poteva mancare un po' di adrenalina. Totti sta trascorrendo la giornata al Las Vegas Motor Speedway insieme ai figli Cristian e Chanel, avuti dal matrimonio con Ilary Blasi, e ai figli di Noemi Bocchi, tutti immortalati con indosso le tute bianche di Dream Racing. Proprio il giro in pista sembra essere uno dei regali scelti per il compleanno dell'ex capitano della Roma. Noemi ha fotografato Totti e il figlio Cristian fianco a fianco prima di salire in auto, mentre Chanel ha documentato l'esperienza direttamente dall'abitacolo di una Ferrari, mostrando nelle Stories alcuni momenti della corsa sul circuito.