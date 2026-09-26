Francesco Totti e il viaggio lampo a Las Vegas con Noemi e la famiglia per i suoi 50 anni
L'ex capitano della Roma ha scelto una trasferta negli Stati Uniti per festeggiare l'importante compleanno di domenica 27 settembre
Los Angeles? La romantica Parigi? Le selvagge Maldive? Niente di tutto questo. Per festeggiare i suoi cinquant'anni, in arrivo domenica 27 settembre, Francesco Totti ha scelto una destinazione decisamente meno scontata e, soprattutto, uno stile decisamente diverso rispetto al passato: niente grande festa con centinaia di invitati come fu per i quarant'anni, nemmeno una lunga vacanza. Ma un viaggio lampo a Las Vegas, lontano dai riflettori, circondato solo dagli affetti più stretti.
La famiglia allargata in volo verso Las Vegas
Il countdown per il mezzo secolo del Pupone si consuma a migliaia di chilometri da Roma: la famiglia allargata è volata a Las Vegas con un volo privato, come testimoniato dalle storie Instagram dei figli maggiori e dagli stessi Francesco Totti e Noemi Bocchi.
Accanto all'ex calciatore ci sono la compagna Noemi Bocchi e tutti i ragazzi al completo: i due figli di lei, Sofia e Tommaso, avuti dal precedente matrimonio con l'imprenditore Mario Caucci, e i tre che l'ex capitano giallorosso ha avuto con Ilary Blasi, Cristian, Chanel e Isabel. Trasferta oltreoceano, dunque, per festeggiare tutti insieme, senza distinzioni tra i due nuclei familiari, il traguardo del leggendario capitano giallorosso.
Solo cinque giorni: il motivo
Il soggiorno negli Stati Uniti durerà appena cinque giorni, il tempo di un weekend prolungato, giusto per festeggiare senza stravolgere troppo gli impegni di ciascuno. A pesare sulla durata del viaggio è, soprattutto, l'agenda di Noemi Bocchi. Per la compagna di Totti questa parentesi a Las Vegas rappresenta una sorta di permesso speciale concesso.
Lo scorso 31 agosto era stato lo stesso Totti a celebrare il compleanno di Noemi. Un selfie, due parole e una canzone giusta scelta come colonna sonora per raccontare una storia d'amore senza troppi giri di parole. La flower designer aveva ripostato nelle sue storie Instagram gli auguri del compagno, così come un dolce messaggio della figlia Sofia e la torta che ha portato a tavola per la mamma col fratello Tommaso.