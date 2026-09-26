Accanto all'ex calciatore ci sono la compagna Noemi Bocchi e tutti i ragazzi al completo: i due figli di lei, Sofia e Tommaso, avuti dal precedente matrimonio con l'imprenditore Mario Caucci, e i tre che l'ex capitano giallorosso ha avuto con Ilary Blasi, Cristian, Chanel e Isabel. Trasferta oltreoceano, dunque, per festeggiare tutti insieme, senza distinzioni tra i due nuclei familiari, il traguardo del leggendario capitano giallorosso.