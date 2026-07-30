Durante il concerto all’Arena Flegrea non sono mancati i momenti fuori scaletta. Emma si è lasciata trascinare dall’entusiasmo della platea e ha improvvisato alcune strofe sulle note di "Senza di te non posso stare, perché tu m'appartieni…", trasformando il passaggio in un coro collettivo. Il pubblico napoletano ha risposto cantando insieme a lei, confermando un legame già evidente nello striscione ironico comparso tra la folla con la scritta "Sant’Emma, facce 'a grazia". Un siparietto spontaneo che ha aggiunto leggerezza a una serata fatta di musica, emozioni e continui scambi con i fan.