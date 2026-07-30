© Instagram @real_brown | Emma in vacanza a Napoli
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Emma Marrone ha deciso di fermarsi ancora un po' a Napoli dopo il concerto del 29 luglio all'Arena Flegrea. Terminati gli impegni sul palco, la cantante salentina si è concessa alcuni giorni di relax tra mare, amici e passeggiate nella città partenopea, raccogliendo poi sui social le immagini più significative della vacanza.
Tra i momenti che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei fan c’è il video in cui Emma prova la celebre "limonata a cosce aperte". La bevanda, preparata con acqua, succo di limone e bicarbonato, deve essere consumata rapidamente perché la reazione produce una schiuma abbondante. Da qui il nome ironico: chi la beve è invitato ad allargare le gambe e a sporgersi in avanti, per evitare che il liquido finisca sui vestiti.
Nel carosello pubblicato dalla cantante non c'è soltanto la curiosa esperienza gastronomica. Emma appare in barca, con il cappellino e un costume animalier, mentre osserva il panorama della costa campana. In altri scatti posa durante una serata trascorsa in compagnia e mostra alcuni scorci del Golfo di Napoli. Le fotografie raccontano giornate semplici, vissute lontano dal palco e senza costruzioni particolari. La cantante, che negli anni ha parlato più volte dell’importanza di accettare il proprio corpo, si mostra anche in costume senza filtri o pose studiate. Proprio queste immagini hanno raccolto numerosi messaggi di apprezzamento da parte di chi la segue.
Il soggiorno napoletano è iniziato con il concerto all'Arena Flegrea, durante il quale l'artista ha ricevuto un'accoglienza particolarmente calorosa. Tra il pubblico è apparso anche uno striscione realizzato come un santino popolare: al centro il volto della cantante, circondato dal Vesuvio, dal mare e da decorazioni sacre, accompagnato dalla scritta "Sant’Emma, facce 'a grazia". L’immagine è stata poi inserita dalla stessa Emma nel racconto della trasferta, diventando uno dei simboli del rapporto instaurato con il pubblico napoletano.
Durante il concerto all’Arena Flegrea non sono mancati i momenti fuori scaletta. Emma si è lasciata trascinare dall’entusiasmo della platea e ha improvvisato alcune strofe sulle note di "Senza di te non posso stare, perché tu m'appartieni…", trasformando il passaggio in un coro collettivo. Il pubblico napoletano ha risposto cantando insieme a lei, confermando un legame già evidente nello striscione ironico comparso tra la folla con la scritta "Sant’Emma, facce 'a grazia". Un siparietto spontaneo che ha aggiunto leggerezza a una serata fatta di musica, emozioni e continui scambi con i fan.
© Tgcom24
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