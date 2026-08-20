Elisabetta Gregoraci infiamma Kuala Lumpur: le nuove foto

© Instagram | Elisabetta Gregoraci a Kuala Lumpur
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Dopo aver trascorso buona parte dell'estate in Sardegna, Elisabetta Gregoraci ha deciso di cambiare completamente scenario e di partire per un viaggio nel Sud-Est asiatico. La showgirl, 46 anni, è arrivata in Malesia, scegliendo Kuala Lumpur come prima tappa di un'esperienza che sta raccontando attraverso Instagram. Dalle giornate in compagnia del figlio Nathan Falco e della famiglia alle strade affollate della capitale malese, il cambio di atmosfera è evidente.
Il primo impatto con Kuala Lumpur è stato affidato soprattutto alle immagini dello skyline e dei suoi grattacieli. "Alzi lo sguardo e... Hello Kuala Lumpur", ha scritto Gregoraci, condividendo con i follower i primi scorci della capitale.
La città rappresenta per lei qualcosa di molto diverso rispetto alle abituali destinazioni estive. Kuala Lumpur è infatti una metropoli cosmopolita caratterizzata dal contrasto tra il verde della vegetazione tropicale, le architetture coloniali e i moderni edifici che dominano il panorama. Di notte, invece, le strade si trasformano tra insegne luminose, profumi e riflessi al neon.
Tra le prime attrazioni visitate non potevano mancare le Petronas Twin Towers, simbolo della capitale malese. Gregoraci si è fatta fotografare ai piedi dei due grattacieli, lasciandosi conquistare dalle loro dimensioni. "Le Petronas Twin Towers dal vivo sono ancora più spettacolari di quanto immaginassi", ha raccontato. Le torri, alte 452 metri, sono state gli edifici più alti del mondo fino al 2004 e restano ancora oggi le torri gemelle più alte mai costruite.
Nelle fotografie la showgirl appare prima con un completo composto da crop top bianco e pantaloni ampi, poi con jeans larghi e un top all'uncinetto. Per una serata nella capitale ha invece scelto un elegante abito giallo con spalle scoperte e uno spacco pronunciato, posando tra le luci della città.
Il viaggio non si limita però ai luoghi più conosciuti della capitale. Nella photogallery pubblicato sui social compaiono anche strade affollate, taxi, grattacieli e insegne luminose, restituendo un'immagine più vivace e quotidiana di Kuala Lumpur.
Tra le tappe c'è anche Jalan Alor, celebre strada dedicata allo street food, con le sue bancarelle ricche di specialità come spiedini, carne arrostita e ostriche grigliate. Gregoraci ha inoltre visitato la Masjid Jamek, una delle moschee più antiche e importanti della città, riconoscibile per le cupole e i minareti chiari che emergono tra gli edifici della metropoli.
"Si parte da qui, dalla capitale. Malesia fammi vedere cos'hai da raccontare!", ha scritto con entusiasmo, lasciando intendere che Kuala Lumpur sia soltanto l'inizio del viaggio.
La partenza per l'Asia è arrivata dopo settimane trascorse in Sardegna, dove Gregoraci aveva condiviso momenti di relax con il figlio Nathan Falco, 16 anni, e con gli affetti più cari. Il ragazzo, nato dalla relazione con Flavio Briatore, rappresenta da sempre una presenza centrale nella vita della showgirl, che ha più volte mostrato sui social il legame molto stretto con lui e con la propria famiglia.
Le immagini dalla Malesia hanno raccolto rapidamente numerosi apprezzamenti sui social. Tra i messaggi più affettuosi c'è quello della sorella Marzia Gregoraci, che ha commentato con un "Bellissima amore mio". Anche gli altri follower hanno reagito positivamente alle fotografie, concentrandosi soprattutto sulla spontaneità della showgirl. Qualcuno ha già provato anche a suggerire a Gregoraci una nuova tappa del viaggio, invitandola a visitare le Batu Caves, il complesso di grotte calcaree alle porte di Kuala Lumpur che ospita un importante santuario induista.