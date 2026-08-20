Elisabetta Gregoraci infiamma Kuala Lumpur: le nuove foto

Dopo aver trascorso buona parte dell'estate in Sardegna, Elisabetta Gregoraci ha deciso di cambiare completamente scenario e di partire per un viaggio nel Sud-Est asiatico. La showgirl, 46 anni, è arrivata in Malesia, scegliendo Kuala Lumpur come prima tappa di un'esperienza che sta raccontando attraverso Instagram. Dalle giornate in compagnia del figlio Nathan Falco e della famiglia alle strade affollate della capitale malese, il cambio di atmosfera è evidente.