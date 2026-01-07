Elisabetta Gregoraci, le vacanze di Natale non sono ancora finite: sole e bikini a Dubai

C'è chi torna alla routine e chi, invece, decide che le vacanze di Natale possono durare ancora un po'. È quello che ha deciso di fare Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha scelto, infatti, la seconda opzione e saluta da lontano il freddo europeo, proseguendo il suo viaggio al caldo. Prima il Natale in Kenya, ora la nuova meta è Dubai. Un inizio d'anno all'insegna del sole, della leggerezza e di un sorriso che parla chiaro, in attesa delle nuove avventure professionali che la attendono nel 2026.