Elisabetta Gregoraci, le vacanze di Natale non sono ancora finite: sole e bikini a Dubai

Dopo le feste natalizie da sogno in Kenya, la showgirl allunga l'inverno e vola negli Emirati: tra scatti social e serate speciali il 2026 inizia sotto il segno del sole
C'è chi torna alla routine e chi, invece, decide che le vacanze di Natale possono durare ancora un po'. È quello che ha deciso di fare Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha scelto, infatti, la seconda opzione e saluta da lontano il freddo europeo, proseguendo il suo viaggio al caldo. Prima il Natale in Kenya, ora la nuova meta è Dubai. Un inizio d'anno all'insegna del sole, della leggerezza e di un sorriso che parla chiaro, in attesa delle nuove avventure professionali che la attendono nel 2026.
Dopo un Natale sfavillante trascorso a Malindi, Elisabetta non rientra in Italia e si sposta a Dubai. Sui social racconta questo nuovo capitolo con parole semplici ma evocative: "Primo capitolo del 2026". Le immagini la mostrano in splendida forma, rilassata e sicura di sé, in bikini e sotto il sole mediorientale. Tra i commenti spunta quello della sorella Marzia, che da lontano le scrive: "Stupenda".
Accanto a lei, come sempre, c'è Nathan Falco. Il figlio quindicenne è il centro delle sue giornate e delle sue serate. Elisabetta si gode ogni momento con lui, tra risate, musica e complicità. La sera dell'Epifania madre e figlio escono insieme e scelgono un luogo simbolico: il Billionaire, locale di Flavio Briatore. Elisabetta canta, si diverte e immortala Nathan con lo smartphone, dedicandogli parole piene d'affetto: "Bonazzo del mio cuore".
Tra spiagge africane e skyline futuristici, Elisabetta Gregoraci inaugura il nuovo anno senza fretta, circondata da affetto e calore. Le sue vacanze di Natale non sono ancora finite.