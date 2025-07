Che ci facevano Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca in barca al largo di Pantelleria? I due hanno trascorso la giornata al mare insieme in attesa di condurre una serata sull’isola. E il settimanale “Oggi” ha paparazzato la showgirl e l’attore mentre si scambiano un bacio in mezzo al mare. Intanto sui social la moglie di Arca, Irene Capuano, posta dolcissime foto di famiglia.