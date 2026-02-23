Elisabetta Gregoraci e i segreti di bellezza a 46 anni: "Bastano 15 minuti al giorno"
La showgirl racconta la sua routine tra esercizio quotidiano, skincare mirata e zero rinunce a tavola
C’è chi insegue formule magiche e chi, come Elisabetta Gregoraci, preferisce affidarsi alla costanza. A 46 anni da poco compiuti, la showgirl calabrese sfoggia un fisico tonico e una pelle luminosa che fanno strabiliare fan e follower. Eppure, prendendo nota delle sue parole, il segreto che cela sembra disarmante nella sua semplicità: "Non ho mai seguito diete ferree. Amo i dolci, il cioccolato. Mi bastano 15 minuti di esercizi al giorno".
Nel racconto al settimanale 'Gente', Elisabetta Gregoraci si mette a nudo con naturalezza. Niente privazioni estreme, nessuna ossessione. Solo piccole abitudini ripetute con disciplina. "La genetica ha fatto la sua parte, lo ammetto", dice con onestà. Ma subito dopo aggiunge che senza impegno quotidiano non esistono miracoli. È una filosofia che ha imparato anche nei momenti più delicati, come la scorsa estate, quando il figlio Nathan Falco è partito per studiare in Svizzera. Un distacco che l’ha messa alla prova, trasformato però in energia positiva.
15 minuti che fanno la differenza
Il cuore della routine di Elisabetta Gregoraci è tutto lì: un quarto d’ora al giorno. "Poco, ma ogni giorno", ripete come un mantra. Un circuito semplice, esercizi mirati per tonificare e mantenere attivo il metabolismo. Nessuna maratona in palestra, nessuna tabella impossibile da sostenere.
Questa costanza, spiega, l’ha aiutata anche quando lo stress ha messo a dura prova le sue difese immunitarie. Muoversi quotidianamente è diventato un modo per prendersi cura non solo del corpo, ma anche della mente. E a tavola? Libertà con buon senso. Elisabetta Gregoraci non rinuncia a un dessert o a un pezzo di cioccolato, convinta che l’equilibrio valga più di qualsiasi dieta restrittiva.
Skincare, protezione e capelli iconici
Se il fisico è il risultato del movimento quotidiano, la pelle è il frutto di attenzioni mirate. "La mia pelle è sensibile, devo trattarla con delicatezza", racconta Elisabetta Gregoraci. Ogni sera utilizza struccante, tonico e siero, mentre una volta a settimana si concede una coccola in più: maschera purificante o idratante, alternata a uno scrub leggero.
Altro capitolo fondamentale: la protezione solare. "Ho iniziato tardi, ma ora non posso più farne a meno". In estate Spf 50 sul viso e 30 sul corpo. In inverno, almeno sul viso, è un’abitudine irrinunciabile. E poi ci sono i capelli, lunghi e neri, quasi un marchio di fabbrica. Sui set osa con colori e styling diversi, ma tagliarli davvero? "Per ora è un no sicuro", afferma. Perché la bellezza, per Elisabetta Gregoraci, è soprattutto sentirsi se stesse.