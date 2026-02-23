Altro capitolo fondamentale: la protezione solare. "Ho iniziato tardi, ma ora non posso più farne a meno". In estate Spf 50 sul viso e 30 sul corpo. In inverno, almeno sul viso, è un’abitudine irrinunciabile. E poi ci sono i capelli, lunghi e neri, quasi un marchio di fabbrica. Sui set osa con colori e styling diversi, ma tagliarli davvero? "Per ora è un no sicuro", afferma. Perché la bellezza, per Elisabetta Gregoraci, è soprattutto sentirsi se stesse.