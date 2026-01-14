Dalle confidenze sulla maternità all'adolescenza del figlio, fino all'amore profondo per la sua cagnolina malata
Elisabetta Gregoraci negli anni ha imparato a convivere con l'attenzione mediatica, spesso concentrata sulla sua vita privata e sul passato matrimonio con Flavio Briatore. Oggi, però, sceglie di mostrarsi soprattutto come donna e come madre, condividendo pensieri intimi con i suoi follower su Instagram, dove è seguita da oltre due milioni di persone.
Tra i temi più delicati affrontati, c'è il legame con Nathan Falco, oggi sedicenne. La showgirl parla con grande sincerità delle difficoltà tipiche dell'adolescenza, un periodo fatto di cambiamenti e distanze emotive. Ammette che a volte si sente lontana dal figlio, ma sottolinea come questa fase faccia parte del percorso di crescita. Per lei essere madre di un adolescente significa imparare ogni giorno a trovare un equilibrio tra presenza e libertà, senza mai smettere di esserci, anche attraverso piccoli gesti quotidiani e brevi momenti di dialogo.
Non mancano le curiosità dei fan sulla sua forma fisica, sempre impeccabile. Gregoraci risponde con semplicità: niente diete rigide o segreti miracolosi. Racconta di non aver mai seguito regimi alimentari particolari e di allenarsi poco, ma con regolarità. Anche solo pochi minuti al giorno, spiega, possono fare la differenza se c'è costanza e amore per se stessi.
Tra le parole più toccanti, quelle dedicate alla sua cagnolina, ormai anziana e malata. Elisabetta confida la sua sofferenza nel vederla fragile, con problemi di vista e udito, e la paura del momento in cui dovrà dirle addio. Un pensiero che la fa stare male, tanto da cercare di allontanarlo, ma che racconta quanto sia profondo il suo legame con gli affetti, anche quelli a quattro zampe.