L'estate ha un sapore diverso quando può essere condivisa con le persone più care. Lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che dopo alcuni giorni trascorsi in Costa Smeralda insieme al figlio Nathan Falco, 16enne, ha finalmente riabbracciato la sorella Marzia. Il loro incontro ha trasformato la vacanza in una parentesi fatta di affetto, risate e serate sotto il cielo della Sardegna. A raccontarlo sono le foto pubblicate sui social dalla showgirl, dove le due appaiono sorridenti e complici. Tra una giornata di mare e un appuntamento nella movida della Costa Smeralda, non sono passati inosservati nemmeno gli outfit scelti per l'occasione, eleganti e perfettamente in sintonia con l'atmosfera esclusiva della località.
Una foto che racconta il loro legame
Tra gli scatti condivisi da Elisabetta Gregoraci, ce n'è uno che ha conquistato immediatamente i follower. Le due sorelle posano una accanto all'altra, abbracciate, con un sorriso che racconta più di tante parole. A fare da didascalia basta un semplice "Sister", accompagnato da un cuore giallo: un messaggio essenziale, ma capace di esprimere tutto l'affetto che le lega.
Non è la prima volta che la showgirl mostra il rapporto speciale con Marzia, presenza costante nella sua vita anche lontano dai riflettori. Le vacanze estive sono diventate così l'occasione ideale per ritagliarsi momenti insieme, tra relax, passeggiate e cene vista mare.
Due look che conquistano la scena
A catturare l'attenzione non è stato soltanto il loro affiatamento, ma anche lo stile sfoggiato durante la serata. Elisabetta Gregoraci ha scelto un abito longuette in maglia traforata di un vivace giallo, con silhouette aderente, bottoncini frontali e spacco centrale, completato da décolleté color nude, una piccola borsa bianca e gioielli discreti. Marzia ha invece puntato su un raffinato completo in pizzo total white, composto da corsetto e gonna lunga coordinata, impreziosito da accessori chiari che ne hanno esaltato l'eleganza.
Le foto raccontano una vacanza all'insegna della leggerezza e degli affetti più autentici. Marzia condivide infatti con la sorella un rapporto profondissimo, alimentato anche dall'amore che Elisabetta nutre per i suoi nipoti, con i quali cerca di trascorrere ogni momento libero. Una complicità che, ancora una volta, ha conquistato anche il pubblico dei social.