L'estate ha un sapore diverso quando può essere condivisa con le persone più care. Lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che dopo alcuni giorni trascorsi in Costa Smeralda insieme al figlio Nathan Falco, 16enne, ha finalmente riabbracciato la sorella Marzia. Il loro incontro ha trasformato la vacanza in una parentesi fatta di affetto, risate e serate sotto il cielo della Sardegna. A raccontarlo sono le foto pubblicate sui social dalla showgirl, dove le due appaiono sorridenti e complici. Tra una giornata di mare e un appuntamento nella movida della Costa Smeralda, non sono passati inosservati nemmeno gli outfit scelti per l'occasione, eleganti e perfettamente in sintonia con l'atmosfera esclusiva della località.