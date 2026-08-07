Costanza I di Sicilia, Aricò: "La prima nave made in Sicily"

È il primo traghetto interamente costruito in Sicilia e ora è operativo. Il Costanza I di Sicilia, realizzato nei Cantieri navali di Palermo, collega Porto Empedocle con Lampedusa e Linosa con una nave pensata per garantire sicurezza, velocità e comfort anche quando il mare è mosso. A illustrarne i benefici concreti è stato l'Assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò.