Nathan Falco compie 16 anni, Elisabetta Gregoraci lo celebra con un carrellata di ricordi
Un racconto per immagini che attraversa l'infanzia e l'adolescenza, tra viaggi, scatti di famiglia, affetto e complicità
Un bacio sulla guancia, una torta azzurra e sedici candeline: basta uno scatto per raccontare un mondo. Ma è nella sequenza di immagini condivise su Instagram che si svela davvero la storia di Nathan Falco Briatore, nel giorno in cui spegne 16 candeline. Elisabetta Gregoraci ha voluto festeggiare il figlio con un emozionante carosello social, ripercorrendo il cammino condiviso.
Le immagini scorrono come un album di famiglia aperto davanti agli occhi dei follower: dall'infanzia spensierata fatta di giochi al parco e pomeriggi all'aria aperta, fino alle esperienze più recenti tra viaggi e momenti di crescita. Non mancano scatti in barca, avventure in città come Dubai e New York, e piccoli frammenti quotidiani che restituiscono il ritratto di un legame autentico e profondo.
Ad aprire la sequenza è una fotografia attuale, intima e luminosa: madre e figlio festeggiano insieme, lei lo bacia con tenerezza mentre lui accenna un sorriso, quasi imbarazzato da quell’affetto così spontaneo. Un gesto semplice che racchiude anni di complicità. A fare da cornice, parole cariche di emozione: Gregoraci ripercorre il giorno della nascita, ricordandolo come il più importante della sua vita, e racconta con dolcezza quel rapporto fatto di presenza costante e slanci d'amore, a volte accolti con ironia da un figlio ormai adolescente.
La dedica che accompagna il carosello fotografico ha commosso i follower: "Esattamente così da 16 anni: complici e tu vicino a me che sbuffi ad ogni mio continuo slancio di affetto. - ha scritto su Instagram la showgirl con ironia - Grazie per avermi resa completa nel cuore e nell'anima quel 18 Marzo 2010 che resterà per sempre il giorno più bello della mia vita. Buon compleanno NFB amore mio ti amo".
Negli ultimi tempi, la showgirl aveva già condiviso riflessioni sul ruolo di madre durante l'adolescenza, descrivendolo come un equilibrio delicato tra vicinanza e libertà. Un percorso che oggi si intreccia con le nuove esperienze di Nathan, impegnato in un collegio in Svizzera, lontano da casa ma sempre al centro dei suoi pensieri.