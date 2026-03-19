Le immagini scorrono come un album di famiglia aperto davanti agli occhi dei follower: dall'infanzia spensierata fatta di giochi al parco e pomeriggi all'aria aperta, fino alle esperienze più recenti tra viaggi e momenti di crescita. Non mancano scatti in barca, avventure in città come Dubai e New York, e piccoli frammenti quotidiani che restituiscono il ritratto di un legame autentico e profondo.