Elisabetta Gregoraci dice addio a Diva: il post commovente per la sua cagnolina
Diciassette anni insieme e un legame profondo: la showgirl affida ai social il suo addio più difficile
Elisabetta Gregoraci © Instagram
Elisabetta Gregoraci dice addio alla sua Diva e lo fa con parole a dir poco struggenti. Sui social, la showgirl racconta la perdita della sua cagnolina, una Yorkshire Terrier che l’ha accompagnata per 17 lunghi anni. Un pezzo di vita condiviso, che si chiude con un post lungo su Instagram, carico di ricordi.
Il post e il racconto di un legame lungo 17 anni
"Diva. 17 anni insieme. Ti ho scelta tra tante, ma in realtà sei stata tu a scegliere me, con quella linguetta simpatica e le tue pose buffe. E da quel momento non ci siamo più lasciate". Bastano poche parole per fissare il senso di un rapporto che va oltre il tempo. Elisabetta Gregoraci ripercorre i momenti vissuti con la sua cagnolina: le notti insieme, i viaggi, le coccole quotidiane.
Le immagini pubblicate raccontano una storia fatta di gesti semplici. Diva in braccio, gli scatti in famiglia, i momenti con il figlio Nathan Falco ancora piccolo. Scene che restituiscono la dimensione privata di un legame profondo.
"Sei stata super forte fino alla fine, una combattente soprattutto negli ultimi anni, mi hai dimostrato una forza come nessuno mai. Non potevo desiderare una cagnolina migliore di te, grazie per ogni singolo giorno che porterò nel cuore di questi diciassette anni che non mi basteranno mai", scrive la 46enne.
Un addio doloroso
La perdita di un animale domestico ha un peso specifico che chi l’ha vissuta riconosce subito. Si tratta di un addio a una parte della propria quotidianità. Ed Elisabetta Gregoraci lo racconta senza costruzioni.
Nelle stories, il tono resta lo stesso: "Non si è mai pronti". Una frase che sintetizza il momento che sta vivendo la showgirl. Il saluto a Diva diventa anche un messaggio più ampio, condiviso con chi segue la sua vita da anni.
I social si riempiono di commenti. Messaggi di affetto, esperienze simili, parole di conforto. Una reazione immediata che dimostra quanto questo tipo di racconto arrivi dritto al cuore delle persone. Per Elisabetta Gregoraci si chiude un capitolo lungo 17 anni. Le foto restano, così come i ricordi. E quel vuoto, almeno per ora, non si colma.