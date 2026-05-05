"Diva. 17 anni insieme. Ti ho scelta tra tante, ma in realtà sei stata tu a scegliere me, con quella linguetta simpatica e le tue pose buffe. E da quel momento non ci siamo più lasciate". Bastano poche parole per fissare il senso di un rapporto che va oltre il tempo. Elisabetta Gregoraci ripercorre i momenti vissuti con la sua cagnolina: le notti insieme, i viaggi, le coccole quotidiane.