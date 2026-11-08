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Tra i volti noti presenti sugli spalti dello Stadio Olimpico in occasione di Roma-Sassuolo, disputata sabato 7 novembre, c'era anche Damiano David. Il frontman dei Maneskin ha seguito dal vivo la partita, attirando l'attenzione degli altri spettatori. Per lui niente curva, ma una presenza in tribuna accompagnata da una sciarpa giallorossa e dalla partecipazione ai cori dei tifosi.
La presenza del cantante non è passata inosservata. Radio Romanista ha segnalato la sua partecipazione alla serata attraverso un post pubblicato su Instagram, condividendo le immagini di Damiano David allo stadio. L'artista ha assistito alla sfida tra la squadra giallorossa e il Sassuolo, conclusasi con la vittoria della Roma per 3-0.
Pur senza prendere posto nella curva Sud, il cantante ha mostrato la propria vicinanza ai sostenitori romanisti. Dalla tribuna ha indossato una sciarpa della Roma e si è unito ai cori intonati sugli spalti, condividendo il clima della partita con gli altri tifosi.
Il legame tra Damiano David e la squadra giallorossa era emerso anche in occasione del matrimonio con Dove Cameron, celebrato il 25 settembre 2026 a Montalcino. A pochi giorni dalle nozze, sono stati pubblicati diversi scatti della cerimonia e dei festeggiamenti, tra cui uno particolarmente apprezzato dai tifosi romanisti: quello in cui il cantante posava con una maglia della Roma. La fotografia era stata realizzata durante la festa al Castiglion del Bosco, resort di lusso nei dintorni di Montalcino.
Il 27enne è da sempre un grande sostenitore della squadra capitolina e in passato è stato spesso avvistato in curva Sud per seguire le partite all'Olimpico. Una passione condivisa anche con la moglie Dove, che in diverse occasioni lo ha accompagnato allo stadio.
L'omaggio alla Roma durante il matrimonio non si era limitato alla fotografia con la maglia: nel corso dei festeggiamenti Damiano aveva anche cantato Grazie Roma, come mostrato da un video circolato sui social. Al suo fianco c'erano il padre Daniele e il fratello Jacopo, testimone di nozze, entrambi tifosi giallorossi.