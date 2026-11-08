Il legame tra Damiano David e la squadra giallorossa era emerso anche in occasione del matrimonio con Dove Cameron, celebrato il 25 settembre 2026 a Montalcino. A pochi giorni dalle nozze, sono stati pubblicati diversi scatti della cerimonia e dei festeggiamenti, tra cui uno particolarmente apprezzato dai tifosi romanisti: quello in cui il cantante posava con una maglia della Roma. La fotografia era stata realizzata durante la festa al Castiglion del Bosco, resort di lusso nei dintorni di Montalcino.