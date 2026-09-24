Dove Cameron arriva al matrimonio con Damiano David dopo aver costruito una carriera internazionale tra televisione, cinema e musica, ma dietro il successo c'è una storia personale segnata da lutti e traumi profondi. L'attrice e cantante, che giovedì 24 settembre sposerà il frontman dei Måneskin in Toscana, ha raccontato soltanto negli ultimi anni alcuni degli episodi più difficili della sua vita, dal suicidio del padre alla morte della migliore amica quando era ancora bambina.
Il vero nome di Dove Cameron e le sue origini
Dove Cameron è nata il 15 gennaio 1996 a Bainbridge Island, nello Stato di Washington, vicino a Seattle. Alla nascita si chiamava Chloe Celeste Hosterman ed è cresciuta insieme alla madre Bonnie Wallace, al padre Philip Alan Hosterman e alla sorella maggiore Claire.
La famiglia aveva una forte componente artistica: la madre è scrittrice e poetessa, mentre il padre lavorava nel design di gioielli, aveva studiato pianoforte classico e suonava jazz. I genitori portavano spesso le figlie in viaggio e Cameron ha raccontato di essere stata esposta fin da bambina a culture diverse. Le sue origini familiari comprendono componenti slovacche, francesi, russe e ungheresi. Parla inoltre francese e ha mantenuto un legame particolare con la Francia, anche perché una delle sue bisnonne paterne era originaria del Paese.
Ha iniziato a recitare da bambina, intorno agli otto anni, mentre a 13-14 anni si è trasferita con la famiglia a Los Angeles per tentare seriamente la strada dello spettacolo.
Perché ha scelto il nome Dove
Il nome d'arte non è nato da una semplice scelta professionale. Dove, che in inglese significa colomba, era infatti il soprannome con cui la chiamava il padre. Philip Hosterman è morto suicida nel 2011, quando la figlia aveva 15 anni. Cameron ha raccontato che la notizia le arrivò al telefono mentre lei e la madre vivevano a Los Angeles, dove si erano trasferite circa due anni prima, mentre il padre era rimasto a Washington. Dopo la sua morte, l'attrice ha deciso di adottare legalmente il nome Dove proprio per mantenerne vivo il ricordo. Negli anni gli ha dedicato anche un tatuaggio, scegliendo un riferimento a un ricordo felice vissuto insieme piuttosto che al modo in cui è morto.
Il suicidio del padre e il rapporto con lui
Il rapporto tra Cameron e il padre è stato complesso e l'attrice ha avuto bisogno di tempo per rielaborare la sua morte. Hosterman soffriva di depressione e disturbo bipolare ed era segnato, secondo il racconto della figlia, da una profonda difficoltà nell'accettazione di sé.
Cameron ha spiegato che i suoi genitori non si erano sposati per amore e che il padre non era eterosessuale. La coppia si era sposata dopo la gravidanza della madre e anche per il contesto familiare cattolico dal quale lui proveniva. Con il tempo, Dove ha cercato di comprendere le difficoltà che avevano segnato la vita del padre e di guardare alla loro storia con maggiore consapevolezza.
A nove anni la morte della migliore amica Hayley
Il suicidio del padre non è stato l'unico trauma vissuto da Cameron. Nel 2026, durante un'intervista al podcast Call Her Daddy condotto da Alexandra Cooper, l'attrice ha raccontato pubblicamente anche la morte della sua migliore amica Hayley. Aveva nove anni quando la bambina, che conosceva da quando ne aveva due, venne uccisa dal padre insieme alla sorella Kelsey durante una disputa per l'affidamento. Cameron ha ricordato di aver percepito già da piccola qualcosa di inquietante nel comportamento dell'uomo, che descriveva come sempre molto arrabbiato.
La notizia le arrivò casualmente ascoltando una telefonata tra i genitori e la scuola. L'attrice ha raccontato di essere rimasta a letto per due giorni dopo aver saputo dell'accaduto e di aver faticato a elaborare un lutto che, ancora oggi, considera impossibile da assimilare completamente.
La carriera con Disney Channel
La svolta professionale arriva nel 2013, quando Disney Channel la sceglie come protagonista di Liv e Maddie. Cameron interpreta entrambe le gemelle protagoniste, Liv e Maddie Rooney, costruendo due personaggi molto diversi per personalità, voce e atteggiamento.
Il doppio ruolo richiede anche numerose scene nelle quali l'attrice deve recitare tecnicamente accanto a sé stessa. La serie va avanti per quattro stagioni, fino al 2017. Nel frattempo arriva un altro personaggio destinato a legare il suo nome a Disney: Mal, figlia di Malefica nella saga di Descendants. Il primo film viene distribuito nel 2015, seguito da Descendants 2 nel 2017 e Descendants 3 nel 2019.
Il franchise permette a Cameron di unire recitazione e musica. Le colonne sonore dei film contribuiscono alla sua popolarità e rafforzano l'idea di costruire parallelamente una carriera come cantante.
Proprio negli anni di Descendants Cameron vive anche uno dei lutti più dolorosi della sua carriera. Nel 2019 muore a soli 20 anni Cameron Boyce, suo collega e amico nella saga. L'attrice ha raccontato più volte quanto fosse importante il loro rapporto e gli ha dedicato anche un tatuaggio.
Dopo Disney, cinema e televisione
Cameron cerca progressivamente di allontanarsi dall'immagine di giovane star Disney. Dopo Liv e Maddie e Descendants recita in film come Barely Lethal, Dumplin', Vengeance e Good Mourning, lavorando anche a teatro e in produzioni musicali.
Boyfriend e la trasformazione in popstar
La seconda grande svolta arriva però con la musica. Nel 2022 Cameron pubblica Boyfriend, un singolo che nasce quasi casualmente e diventa rapidamente virale, soprattutto su TikTok. Il brano la porta nelle classifiche internazionali e contribuisce a trasformarla in una popstar con un'identità autonoma. La canzone racconta l'attrazione di una donna verso un'altra donna e diventa anche un modo per Cameron di esprimere più apertamente una parte della propria identità.
Nel 2022 riceve l'MTV Video Music Award come Best New Artist. Successivamente pubblica Breakfast, caratterizzato da un video che gioca con i tradizionali ruoli di genere, e nel dicembre 2023 arriva Alchemical: Volume 1. Nel 2026 è al lavoro sul secondo album, descritto come il progetto più personale realizzato finora.
Dove Cameron e la sua identità queer
Cameron ha parlato pubblicamente anche della propria identità. Nel 2020 si è definita bisessuale e in seguito ha spiegato di riconoscersi maggiormente nel termine queer. Anche la scelta dell'abito per il matrimonio è stata collegata a questo aspetto della sua identità. Cameron ha spiegato di non voler rinunciare né alla propria componente femminile né a quella più maschile, cercando un look capace di rappresentare entrambe. Il matrimonio con un uomo, dunque, non viene vissuto dall'attrice come una contraddizione rispetto alla propria identità queer, che continua a considerare una parte importante della sua persona e della sua musica.
Il fidanzamento con Ryan McCartan e la relazione con Thomas Doherty
Prima di Damiano David, Cameron ha avuto due relazioni importanti con colleghi conosciuti nel mondo Disney. La prima è stata quella con Ryan McCartan, incontrato sul set di Liv e Maddie. I due iniziano a frequentarsi nel 2013 e formano anche il duo musicale The Girl and the Dreamcatcher. Nel 2016 annunciano il fidanzamento, ma il matrimonio non si celebra: nell'ottobre dello stesso anno la coppia comunica la separazione. In seguito Cameron ha raccontato di aver vissuto quella relazione in maniera molto più complessa di quanto apparisse pubblicamente.
Nel 2017 l'attrice inizia invece una relazione con lo scozzese Thomas Doherty, conosciuto durante le riprese di Descendants 2. Il rapporto diventa presto serio e i due arrivano anche a farsi tatuaggi coordinati. Restano insieme per oltre tre anni, prima di separarsi nel 2020. Per Cameron quella rottura coincide con un periodo di forte cambiamento personale. Era appena tornata single, viveva da sola durante la pandemia e si trovava contemporaneamente a fare i conti con la fine della relazione e con diversi lutti.
Il primo incontro con Damiano David
L'incontro con Damiano David avviene agli MTV Video Music Awards del 2022. Entrambi sono candidati nella categoria Best New Artist, che alla fine viene vinta proprio da Cameron. La prima impressione, tuttavia, non è positiva. L'attrice ha raccontato di aver pensato che Damiano fosse freddo e che addirittura non la sopportasse. Entrambi, inoltre, stavano attraversando una fase personale complicata e Cameron aveva deciso in quel periodo di non intraprendere nuove relazioni.
I due si ritrovano ai VMAs del 2023, quando entrambi sono single. È allora che il rapporto comincia realmente.
Dalle prime indiscrezioni alla coppia ufficiale
Le prime voci sulla relazione arrivano nel settembre 2023, quando Cameron viene vista al concerto dei Måneskin al Madison Square Garden di New York. Successivamente segue alcune tappe del tour e i due vengono fotografati insieme in Brasile, Australia e Giappone.
La relazione diventa ufficiale il 3 febbraio 2024, quando Cameron e David partecipano insieme al gala pre-Grammy di Los Angeles, posano sul red carpet e si baciano davanti ai fotografi. Da quel momento appaiono insieme anche in occasione di eventi internazionali come il Met Gala e durante le rispettive tournée. Nonostante la maggiore esposizione pubblica, entrambi hanno continuato a sottolineare il desiderio di vivere una quotidianità normale lontano dagli eventi.
La vita tra Los Angeles e Roma
Oggi Cameron e David dividono soprattutto il loro tempo tra Los Angeles e Roma. La loro base rimane negli Stati Uniti, ma l'attrice trascorre periodi sempre più lunghi nella Capitale, dove vive anche la famiglia del cantante. Damiano le ha mostrato una Roma diversa da quella delle cartoline, portandola nei quartieri e nei locali legati alla propria vita prima del successo. La prima vera vacanza trascorsa insieme è stata invece in Puglia. Cameron sta inoltre prendendo lezioni di italiano e ha già mostrato di riuscire a conversare nella nostra lingua.
La passione per la Roma
Il legame con l'Italia è diventato anche una passione calcistica. Cameron si è avvicinata alla Roma, squadra della città nella quale trascorre sempre più tempo. In diverse occasioni è stata fotografata allo stadio insieme a Damiano con indosso la maglia giallorossa. L'attrice ha inoltre raccontato di apprezzare l'atmosfera della Capitale e di non escludere la possibilità di viverci.
La proposta di matrimonio a Los Angeles
La proposta di David è arrivata lontano dai riflettori. I due si trovavano nella loro casa di Los Angeles e stavano preparando le valigie per partire. Cameron aveva appena lavato i capelli, non era truccata e non c'erano fotografi né scenografie. Damiano le avrebbe spiegato che, dopo aver trascorso gran parte della loro vita tra concerti, red carpet e grandi eventi, per lui il romanticismo più autentico consisteva nella quotidianità: fare le faccende insieme, cucinare e immaginare di invecchiare fianco a fianco. Il fidanzamento è stato reso pubblico all'inizio di gennaio 2026.