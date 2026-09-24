La famiglia aveva una forte componente artistica: la madre è scrittrice e poetessa, mentre il padre lavorava nel design di gioielli, aveva studiato pianoforte classico e suonava jazz. I genitori portavano spesso le figlie in viaggio e Cameron ha raccontato di essere stata esposta fin da bambina a culture diverse. Le sue origini familiari comprendono componenti slovacche, francesi, russe e ungheresi. Parla inoltre francese e ha mantenuto un legame particolare con la Francia, anche perché una delle sue bisnonne paterne era originaria del Paese.