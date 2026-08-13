Dopo un'estate trascorsa tra palco, musica e grandi appuntamenti dal vivo, Cesare Cremonini cambia completamente scenario e punta verso il grande Nord. Il cantautore ha scelto l'Islanda, terra di vulcani, scogliere e paesaggi sospesi, concedendosi una pausa lontano dal caldo e dalla frenesia delle città. A raccontare il viaggio è lui stesso sui social: "Ready for Iceland", scrive accompagnando con un cuore azzurro il carosello pubblicato su Facebook. Un colore che sembra diventare il filo conduttore degli scatti, tra cielo, oceano e la giacca tecnica indossata per affrontare temperature decisamente poco estive.