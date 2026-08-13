© Facebook @cesarecremonini
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Dopo un'estate trascorsa tra palco, musica e grandi appuntamenti dal vivo, Cesare Cremonini cambia completamente scenario e punta verso il grande Nord. Il cantautore ha scelto l'Islanda, terra di vulcani, scogliere e paesaggi sospesi, concedendosi una pausa lontano dal caldo e dalla frenesia delle città. A raccontare il viaggio è lui stesso sui social: "Ready for Iceland", scrive accompagnando con un cuore azzurro il carosello pubblicato su Facebook. Un colore che sembra diventare il filo conduttore degli scatti, tra cielo, oceano e la giacca tecnica indossata per affrontare temperature decisamente poco estive.
In uno degli scatti appare di spalle, in costume, davanti a una piscina affacciata sul panorama; in un altro posa su uno sperone roccioso con il mare sotto di lui. A catturare l'attenzione è però soprattutto l'immagine in cui mette le mani su una tastiera malconcia, abbandonata in mezzo a un paesaggio quasi surreale: anche lontano dal palco, la musica sembra trovare il modo di seguirlo.
Il viaggio arriva dopo un'estate intensa sul fronte professionale. Il Cremonini Live26 si è concluso il 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze, dopo le tappe di Gorizia, Roma, Milano e Imola. Ora il cantautore si è concesso qualche giorno lontano dai grandi palchi, scegliendo una destinazione fatta di silenzi e natura.
Cremonini non è l'unico artista italiano ad aver puntato sull'Islanda. Pochi giorni prima Emma Marrone ed Elisa avevano documentato la loro avventura sul Langjökull, il secondo ghiacciaio più esteso del Paese, insieme a Dardust e Francesca Savini. Tra motoslitte, caschi e panorami bianchi, le due cantanti hanno poi completato la parentesi islandese andando al concerto della celebre Björk. Per le vacanze dei cantanti italiani quest'anno i paesaggi di ghiaccio sembrano aver battuto la spiaggia.
© Instagram @real_brown | Emma e Elisa in vacanza in Islanda con amici
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