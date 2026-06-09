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Musica e amore

Caterina Licini: chi è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini

L'ex ballerina di Amici da oltre un anno è accanto al cantautore bolognese: ecco lei e le sue passioni

09 Giu 2026 - 13:18
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