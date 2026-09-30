1 di 9
© Instagram @vallibeatrice
© Instagram @vallibeatrice
© Instagram @vallibeatrice

© Instagram @vallibeatrice

© Instagram @vallibeatrice

DAI SOCIAL

Beatrice Valli, la dedica per i 35 anni di Marco Fantini: "Grazie per l'uomo, il papà e il compagno di vita che sei"

Per il compleanno del marito, l'influencer raccoglie in un carosello social i momenti più belli della loro vita insieme tra viaggi e scatti con i figli

30 Set 2026 - 15:33
9 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Instagram @vallibeatrice

© Instagram @vallibeatrice

Beatrice Valli ha voluto condividere con i suoi follower un viaggio nei ricordi: in un carosello pubblicato su Instagram festeggia il compagno Marco Frantini, che il 29 settembre ha compiuto 35 anni. Un bacio a Venezia, una passeggiata in montagna con una delle bambine sulle spalle, un selfie davanti allo specchio e le serate più eleganti trascorse insieme.

Google Preferred Site

Questi sono alcuni dei tanti momenti che l'influencer 31enne ha scelto per raccontare la vita costruita insieme negli ultimi dodici anni. "Non posso desiderare altro! Grazie per l'uomo, il papà e il compagno di vita che sei. Auguri amore mio immenso", ha scritto teneramente l'influencer rivolgendosi al marito.

Leggi anche

Beatrice Valli e Marco Fantini ad Abu Dhabi con i figli

Beatrice Valli ricorda gli attacchi di panico: "Chiedere aiuto non è una cosa da deboli"

Dai baci agli scatti con i figli

Nelle foto Beatrice e Marco passano con naturalezza dalle occasioni mondane alla vita di tutti i giorni. In uno degli scatti più romantici si baciano davanti al Ponte di Rialto a Venezia, quasi fuori fuoco mentre alle loro spalle si staglia uno dei luoghi simbolo della città. In un altro sono seduti vicini durante una cena a lume di candela: entrambi in nero, si scambiano un bacio tenendosi per mano. Non mancano poi le fotografie che raccontano la vita da genitori. Durante una passeggiata tra gli alberi, Marco porta una delle figlie sulle spalle mentre Beatrice gli cammina accanto, sorridendo verso l'obiettivo. 

Leggi anche

Ore di paura per Beatrice Valli: il figlio Alessandro ha avuto un malore

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi: non vivrebbero più sotto lo stesso tetto

Lo spavento per Matilda Luce

 Tra i momenti condivisi in famiglia c'è anche Matilda Luce, 3 anni, protagonista poche settimane fa di un momento di grande spavento. Durante una vacanza a Punta Ala la bambina era caduta dalle scale della casa in cui soggiornavano, riportando ferite al volto e al labbro. Dopo le cure all'ospedale di Grosseto e il rientro anticipato a Milano, la piccola è tornata alla quotidianità insieme ai genitori e ai fratelli. 

Leggi anche

Lorella Cuccarini condivide la sua caduta sui social, gli haters: "Sei vecchia"

Forte dei Marmi, Massimo Boldi cade e batte la testa sul marciapiede: ricoverato

Una storia iniziata a "Uomini e Donne"

 La storia di Beatrice Valli e Marco Fantini è iniziata nel 2014 negli studi di "Uomini e Donne", dove lei era una delle corteggiatrici e lui sedeva sul trono. Da allora non si sono più lasciati. Nel 2017 è nata Bianca, nel 2020 Azzurra e nel 2023 Matilda Luce; Beatrice Valli, invece, era già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione.

Leggi anche
Monica Bellucci sul red carpet di Cannes

Monica Bellucci compie gli anni senza paura: "O invecchi o muori"

"Grande Fratello Vip", Piera Meloni sul fidanzato: "Con lui dovrei chiudere a prescindere"

Le nozze a Capri

 Nel maggio 2022 i due hanno coronato la loro storia con le nozze civili a Capri, dopo aver dovuto rimandare il matrimonio previsto inizialmente nel 2020 a causa della pandemia. Due anni più tardi è arrivato anche il rito religioso a Milano, celebrato nello stesso giorno del battesimo di Matilda Luce. 

La vacanza di Beatrice Valli e Marco Fantini ad Abu Dhabi

1 di 40
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Ti potrebbe interessare

videovideo
beatrice valli
compleanno

Sullo stesso tema