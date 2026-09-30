La storia di Beatrice Valli e Marco Fantini è iniziata nel 2014 negli studi di "Uomini e Donne", dove lei era una delle corteggiatrici e lui sedeva sul trono. Da allora non si sono più lasciati. Nel 2017 è nata Bianca, nel 2020 Azzurra e nel 2023 Matilda Luce; Beatrice Valli, invece, era già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione.