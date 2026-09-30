© Instagram @vallibeatrice
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Per il compleanno del marito, l'influencer raccoglie in un carosello social i momenti più belli della loro vita insieme tra viaggi e scatti con i figli
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Beatrice Valli ha voluto condividere con i suoi follower un viaggio nei ricordi: in un carosello pubblicato su Instagram festeggia il compagno Marco Frantini, che il 29 settembre ha compiuto 35 anni. Un bacio a Venezia, una passeggiata in montagna con una delle bambine sulle spalle, un selfie davanti allo specchio e le serate più eleganti trascorse insieme.
Questi sono alcuni dei tanti momenti che l'influencer 31enne ha scelto per raccontare la vita costruita insieme negli ultimi dodici anni. "Non posso desiderare altro! Grazie per l'uomo, il papà e il compagno di vita che sei. Auguri amore mio immenso", ha scritto teneramente l'influencer rivolgendosi al marito.
Nelle foto Beatrice e Marco passano con naturalezza dalle occasioni mondane alla vita di tutti i giorni. In uno degli scatti più romantici si baciano davanti al Ponte di Rialto a Venezia, quasi fuori fuoco mentre alle loro spalle si staglia uno dei luoghi simbolo della città. In un altro sono seduti vicini durante una cena a lume di candela: entrambi in nero, si scambiano un bacio tenendosi per mano. Non mancano poi le fotografie che raccontano la vita da genitori. Durante una passeggiata tra gli alberi, Marco porta una delle figlie sulle spalle mentre Beatrice gli cammina accanto, sorridendo verso l'obiettivo.
Tra i momenti condivisi in famiglia c'è anche Matilda Luce, 3 anni, protagonista poche settimane fa di un momento di grande spavento. Durante una vacanza a Punta Ala la bambina era caduta dalle scale della casa in cui soggiornavano, riportando ferite al volto e al labbro. Dopo le cure all'ospedale di Grosseto e il rientro anticipato a Milano, la piccola è tornata alla quotidianità insieme ai genitori e ai fratelli.
La storia di Beatrice Valli e Marco Fantini è iniziata nel 2014 negli studi di "Uomini e Donne", dove lei era una delle corteggiatrici e lui sedeva sul trono. Da allora non si sono più lasciati. Nel 2017 è nata Bianca, nel 2020 Azzurra e nel 2023 Matilda Luce; Beatrice Valli, invece, era già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione.
Nel maggio 2022 i due hanno coronato la loro storia con le nozze civili a Capri, dopo aver dovuto rimandare il matrimonio previsto inizialmente nel 2020 a causa della pandemia. Due anni più tardi è arrivato anche il rito religioso a Milano, celebrato nello stesso giorno del battesimo di Matilda Luce.
© Tgcom24
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