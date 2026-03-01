Quella di sabato avrebbe dovuto essere una giornata piena di musica e divertimento per Beatrice Valli, ma un imprevisto l'ha trasformata in un'esperienza molto meno piacevole. Come raccontato da lei stessa su Instagram, l'influencer ha ricevuto una telefonata inaspettata poco dopo il suo arrivo a Sanremo, durante la quale ha scoperto che il figlio Alessandro, di 14 anni, aveva avuto un malore durante una partita a calcio. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe dovuto prendere parte alla serata finale del Festival di Sanremo in qualità di influencer, ma quanto accaduto l'ha spinta a tornare subito a Milano.