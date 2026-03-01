Ore di paura per Beatrice Valli: il figlio Alessandro ha avuto un malore
Il 14enne è stato portato all'ospedale Niguarda dopo essere stato colpito da una pallonata al petto durante una partita a calcio
Quella di sabato avrebbe dovuto essere una giornata piena di musica e divertimento per Beatrice Valli, ma un imprevisto l'ha trasformata in un'esperienza molto meno piacevole. Come raccontato da lei stessa su Instagram, l'influencer ha ricevuto una telefonata inaspettata poco dopo il suo arrivo a Sanremo, durante la quale ha scoperto che il figlio Alessandro, di 14 anni, aveva avuto un malore durante una partita a calcio. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe dovuto prendere parte alla serata finale del Festival di Sanremo in qualità di influencer, ma quanto accaduto l'ha spinta a tornare subito a Milano.
Ore di paura
Il malore di Alessandro è avvenuto dopo una pallonata che l'ha colpito al petto. "Sono stati momenti di grande spavento, da mamma ancora di più", ha raccontato Beatrice Valli nella storia pubblicata su Instagram. Ha poi ringraziato il Bresso Calcio, la società nella quale milita il figlio, e l'ospedale Niguarda "per la professionalità, la prontezza e la serenità con cui hanno gestito tutto".
La storia in cui Beatrice Valli parla del malore del figlio Alessandro
L'influencer ha sottolineato che "non è affatto scontato essere trattati così, e noi ci siamo sentiti accolti e al sicuro", aggiungendo di essersi sentita fortunata "ad avere medici così preparati e umani accanto a noi in un momento così delicato". La storia si chiude con sentiti ringraziamenti allo staff medico dell'ospedale Niguarda.
Il forte legame con Alessandro
Beatrice Valli non ha mai fatto mistero del forte legame che ha con il figlio Alessandro, avuto con Nicolas Bovi quando lei aveva appena 17 anni. L'ha voluto al suo fianco anche quando si è sposata una seconda volta in chiesa con Marco Fantini: è stato proprio il 14enne a entrare nel luogo di culto assieme a lei e ad accompagnarla fino all'altare.
I momenti difficili vissuti dal figlio
Nel corso del 2025, durante un'intervista rilasciata a Luca Casadei, Valli era scesa nel dettaglio sul difficile rapporto tra Alessandro e suo padre biologico. "Nicolas non riconosce suo figlio come una priorità", aveva rivelato l'ex corteggiatrice, aggiungendo poi di aver fatto tutto il possibile per proteggere Alessandro dalla decisione del padre, cercando di "sdrammatizzare, alleggerire il più possibile questa cosa con mio figlio".
Nonostante gli sforzi della madre, il giovane ha comunque passato dei momenti difficili. "È stato un periodo tosto – ha raccontato Valli – abitavamo al 12esimo piano, e molte volte lo trovavo fuori a guardare il cielo". Un atteggiamento che l'aveva preoccupata a tal punto da indurla a chiedere alla psicoterapeuta "mio figlio potrebbe togliersi la vita?". Una domanda che nessuna madre vorrebbe trovarsi costretta a pronunciare, alla quale la professionista aveva risposto così: "Non possiamo dare per scontato niente, la cosa che tu puoi fare è stargli vicino".