Beatrice Valli: “Lasciai Fantini ed ebbi un momento di intimità con il mio ex”

“Vedevo sempre il papà di Alessandro, avevamo i giorni prestabiliti. Essendo lui una figura che mi faceva sentire a casa, inizio a frequentarlo, a vederlo un po’ di più - continua il racconto di Beatrice Valli - Marco a un certo punto capisce che c’è qualcosa che non va e io gli dico ‘guarda dobbiamo lasciarci, sento che non è più il mio stare questo. Tu non ci sei mai’. Lui mi dice ‘ma lo faccio per lavoro, lo faccio per voi, sono qua, ho costruito la mia famiglia’. Lo lascio, dico che dobbiamo prendere due strade diverse e divise, e dopo due/tre giorni vado al cinema con il papà di Alessandro, mi attacco ancora a questa figura di Nicholas, e c’è un momento intimo tra me e lui”. Ma poi Beatrice si rende conto che non è la strada giusta: “Il giorno dopo mi guardo, porto Alessandro a scuola, parlo con Nicholas, ci vediamo e diciamo ‘ma cosa abbiamo fatto. Io non ti stimo, tu non mi stimi, io non voglio stare con te, tu non vuoi stare con me, cosa è successo?’ Ho elaborato anche questa cosa qua con la psicoterapeuta”.