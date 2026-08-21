Beatrice Valli, incidente in vacanza per la figlia di 3 anni

La vacanza di Beatrice Valli e Marco Fantini ad Abu Dhabi
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Beatrice Valli racconta l'incidente della figlia © Instagram
Un imprevisto ha trasformato in poche ore la vacanza di Beatrice Valli e della sua famiglia in un momento di grande paura. Durante gli ultimi giorni di soggiorno a Punta Ala, la figlia di tre anni, Matilde Luce, è infatti caduta sulle scale della casa in cui stavano trascorrendo le ferie, riportando diverse ferite al volto. Dopo le prime cure, la famiglia ha deciso di interrompere anticipatamente la vacanza e rientrare a Milano per sottoporre la bambina a ulteriori controlli.
A raccontare quanto accaduto è stata la stessa influencer attraverso alcune dichiarazioni condivise su Instagram. La mattina era iniziata normalmente e la famiglia si stava preparando per trascorrere al mare quello che doveva essere uno degli ultimi giorni di vacanza. Matilde stava salendo le scale per raggiungere il terrazzo della casa, dove avrebbe fatto colazione, quando improvvisamente è precipitata.
Beatrice non è riuscita a stabilire con certezza quale sia stata la causa della caduta. È possibile che la bambina abbia perso l'equilibrio a causa della ciabatta o sia semplicemente inciampata. Le scale, ha spiegato la madre, sono piuttosto alte, anche se la piccola le aveva sempre percorse senza problemi fin da quando era molto piccola.
L'incidente ha provocato conseguenze evidenti soprattutto nella zona della bocca. I denti superiori della bambina sono rientrati a causa dell'impatto, mentre il labbro si è gonfiato e ha sviluppato un vistoso ematoma. A preoccupare maggiormente i genitori è stata però la profonda ferita nella parte inferiore del labbro, che appariva completamente lacerata e aperta.
Di fronte alla situazione, la famiglia ha deciso di rivolgersi immediatamente a una struttura sanitaria. A Punta Ala, però, le possibilità di intervento erano limitate: la guardia medica e il presidio disponibile in zona non erano infatti ritenuti sufficientemente attrezzati per affrontare un caso di chirurgia pediatrica. È stato quindi necessario raggiungere l'ospedale di Grosseto.
La bambina aveva dolore alla bocca e i genitori erano comprensibilmente agitati per le conseguenze della caduta. L'influencer ha ammesso che, nonostante una famiglia con tanti bambini sia abituata a gestire piccoli e grandi imprevisti, davanti a situazioni di questo tipo lo spavento rimane inevitabile.
La permanenza nell'ospedale di Grosseto è durata circa sette-otto ore. Per poter intervenire sulla profonda lacerazione del labbro e procedere con la sutura, i medici hanno dovuto addormentare la bambina. L'anestesia si è resa necessaria sia per consentire ai sanitari di effettuare l'intervento sia per evitare alla piccola il dolore legato alla procedura in una zona particolarmente delicata del volto.
Al termine delle cure, Beatrice ha raccontato che Matilde aveva riportato lesioni sia ai denti sia al labbro e aveva ricevuto diversi punti di sutura. La madre ha inoltre voluto ringraziare pubblicamente il personale dell'ospedale di Grosseto per la rapidità, la competenza e la sensibilità dimostrate durante l'emergenza.
Dopo le lunghe ore trascorse in ospedale, Beatrice e la figlia sono finalmente potute rientrare a casa. La bambina, provata dalla giornata e con il ghiaccio applicato sul viso, ha potuto riposare e dormire. Nei giorni successivi sarà necessario seguire alcune precauzioni per favorire la guarigione della ferita: Matilde dovrà alimentarsi esclusivamente con cibi liquidi e freddi. L'incidente ha inoltre portato la famiglia a modificare i programmi e ad anticipare il ritorno a Milano.
Una volta rientrata, la bambina dovrà sottoporsi agli accertamenti dentistici necessari per valutare le conseguenze dell'impatto sui denti e all'interno della bocca. Saranno inoltre effettuati controlli periodici per seguire l'evoluzione della ferita, verificare la guarigione del labbro e monitorare la situazione dei punti di sutura.
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