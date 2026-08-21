L'imprevisto

Beatrice Valli, incidente in vacanza per la figlia di 3 anni

Matilde Luce è caduta sulle scale della casa in cui stavano trascorrendo le ferie, riportando diverse ferite al volto

21 Ago 2026 - 13:09
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Beatrice Valli racconta l'incidente della figlia © Instagram

Beatrice Valli racconta l'incidente della figlia © Instagram

Un imprevisto ha trasformato in poche ore la vacanza di Beatrice Valli e della sua famiglia in un momento di grande paura. Durante gli ultimi giorni di soggiorno a Punta Ala, la figlia di tre anni, Matilde Luce, è infatti caduta sulle scale della casa in cui stavano trascorrendo le ferie, riportando diverse ferite al volto. Dopo le prime cure, la famiglia ha deciso di interrompere anticipatamente la vacanza e rientrare a Milano per sottoporre la bambina a ulteriori controlli.

La caduta sulle scale prima di andare al mare

 A raccontare quanto accaduto è stata la stessa influencer attraverso alcune dichiarazioni condivise su Instagram. La mattina era iniziata normalmente e la famiglia si stava preparando per trascorrere al mare quello che doveva essere uno degli ultimi giorni di vacanza. Matilde stava salendo le scale per raggiungere il terrazzo della casa, dove avrebbe fatto colazione, quando improvvisamente è precipitata.

Leggi anche

Beatrice Valli: "Ho vissuto un momento delicato dopo l'ultima gravidanza"

Beatrice Valli

Beatrice Valli dopo il malore del figlio Alessandro: "È stato un grosso spavento, sono fiera di lui"

Beatrice non è riuscita a stabilire con certezza quale sia stata la causa della caduta. È possibile che la bambina abbia perso l'equilibrio a causa della ciabatta o sia semplicemente inciampata. Le scale, ha spiegato la madre, sono piuttosto alte, anche se la piccola le aveva sempre percorse senza problemi fin da quando era molto piccola.

Le conseguenze dell'impatto: ferite a denti e labbro

 L'incidente ha provocato conseguenze evidenti soprattutto nella zona della bocca. I denti superiori della bambina sono rientrati a causa dell'impatto, mentre il labbro si è gonfiato e ha sviluppato un vistoso ematoma. A preoccupare maggiormente i genitori è stata però la profonda ferita nella parte inferiore del labbro, che appariva completamente lacerata e aperta.

Leggi anche

Beatrice Valli ricorda gli attacchi di panico: "Chiedere aiuto non è una cosa da deboli"

Beatrice Valli e Marco Fantini tornano a Capri a due anni dalle nozze

Di fronte alla situazione, la famiglia ha deciso di rivolgersi immediatamente a una struttura sanitaria. A Punta Ala, però, le possibilità di intervento erano limitate: la guardia medica e il presidio disponibile in zona non erano infatti ritenuti sufficientemente attrezzati per affrontare un caso di chirurgia pediatrica. È stato quindi necessario raggiungere l'ospedale di Grosseto.

Google Preferred Site

La bambina aveva dolore alla bocca e i genitori erano comprensibilmente agitati per le conseguenze della caduta. L'influencer ha ammesso che, nonostante una famiglia con tanti bambini sia abituata a gestire piccoli e grandi imprevisti, davanti a situazioni di questo tipo lo spavento rimane inevitabile.

Sette-otto ore in ospedale e l'intervento al labbro

 La permanenza nell'ospedale di Grosseto è durata circa sette-otto ore. Per poter intervenire sulla profonda lacerazione del labbro e procedere con la sutura, i medici hanno dovuto addormentare la bambina. L'anestesia si è resa necessaria sia per consentire ai sanitari di effettuare l'intervento sia per evitare alla piccola il dolore legato alla procedura in una zona particolarmente delicata del volto.

Al termine delle cure, Beatrice ha raccontato che Matilde aveva riportato lesioni sia ai denti sia al labbro e aveva ricevuto diversi punti di sutura. La madre ha inoltre voluto ringraziare pubblicamente il personale dell'ospedale di Grosseto per la rapidità, la competenza e la sensibilità dimostrate durante l'emergenza.

Leggi anche

Beatrice Valli e Marco Fantini, secondo matrimonio a sorpresa: il sì in chiesa

Festa a sorpresa per Beatrice Valli, ha spento 30 candeline

Come sta Matilde e perché la famiglia torna a Milano

 Dopo le lunghe ore trascorse in ospedale, Beatrice e la figlia sono finalmente potute rientrare a casa. La bambina, provata dalla giornata e con il ghiaccio applicato sul viso, ha potuto riposare e dormire. Nei giorni successivi sarà necessario seguire alcune precauzioni per favorire la guarigione della ferita: Matilde dovrà alimentarsi esclusivamente con cibi liquidi e freddi. L'incidente ha inoltre portato la famiglia a modificare i programmi e ad anticipare il ritorno a Milano.

Una volta rientrata, la bambina dovrà sottoporsi agli accertamenti dentistici necessari per valutare le conseguenze dell'impatto sui denti e all'interno della bocca. Saranno inoltre effettuati controlli periodici per seguire l'evoluzione della ferita, verificare la guarigione del labbro e monitorare la situazione dei punti di sutura.

La vacanza di Beatrice Valli e Marco Fantini ad Abu Dhabi

1 di 40
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Ti potrebbe interessare

videovideo
beatrice valli

Sullo stesso tema