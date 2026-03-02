Il ragazzo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari e nei prossimi giorni effettuerà ulteriori controlli. Alessandro presenta infatti una piccola malformazione cardiaca congenita, monitorata regolarmente ogni sei mesi per l’attività agonistica. "È una cosa che abbiamo sempre tenuto sotto controllo e non è stato dovuto a questo, per fortuna", ha precisato Valli.