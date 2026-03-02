La vacanza di Beatrice Valli e Marco Fantini ad Abu Dhabi
Il racconto commosso nelle storie pubblicate sui suoi profili social
Una telefonata improvvisa e una paura che nessuna madre vorrebbe mai vivere. Beatrice Valli – nota influencer, modella e imprenditrice italiana – ha attraversato ore di forte apprensione dopo che il figlio maggiore, Alessandro, ha avuto un malore durante il riscaldamento prima di una partita di calcio.
A raccontare il tutto è stata lei stessa sui social, con la voce ancora fortemente segnata dall’emozione: "Ale sta bene", ha voluto chiarire fin da subito, prima di ripercorrere quei momenti che hanno spaventato tutti.
Alessandro, 14 anni, stava effettuando il riscaldamento prima di una partita di calcio quando ha ricevuto una forte pallonata al petto. L’impatto lo ha fatto accasciare a terra, dove è rimasto privo di sensi per circa 20 secondi.
Attimi di grande apprensione per compagni, allenatore e dirigenti della società sportiva. "È stato un grosso spavento", ha ammesso l’influencer.
Determinante è stata la tempestività dei presenti. Beatrice Valli ha voluto ringraziare pubblicamente il Bresso Calcio e l’Ospedale Niguarda per "la prontezza, la lucidità e la velocità" nell’intervento.
Il ragazzo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari e nei prossimi giorni effettuerà ulteriori controlli. Alessandro presenta infatti una piccola malformazione cardiaca congenita, monitorata regolarmente ogni sei mesi per l’attività agonistica. "È una cosa che abbiamo sempre tenuto sotto controllo e non è stato dovuto a questo, per fortuna", ha precisato Valli.
L’obiettivo ora è verificare che possa riprendere in totale sicurezza sia l’attività sportiva sia la normale quotidianità.
Se la paura è stata grande, altrettanto significativa è stata la reazione del quattordicenne. Una volta ripresi i sensi, ha cercato subito di rassicurare tutti: "Ragazzi, sto bene".
Un gesto che ha colpito profondamente anche l’allenatore della sua squadra. "Ci ha dato la forza Ale di non preoccuparci di niente", ha raccontato l’influencer riportando le parole del mister. "È stato lui a sostenere noi in quel momento".
Un atteggiamento che ha reso fieri i genitori. "Questo rende anche orgogliosi noi da genitori", ha commentato Beatrice Valli, sottolineando quanto sia importante insegnare ai figli ad affrontare le difficoltà senza lasciarsi sopraffare dalla paura.
Ora Alessandro è tornato a casa e sta bene, circondato dall’affetto della famiglia. In settimana sono previsti ulteriori accertamenti per avere la conferma definitiva che l’emergenza sia rientrata. "Sono profondamente fiera di lui. Per la sua forza, per il suo cuore, per la persona che sta diventando", ha concluso Beatrice Valli nelle sue storie.
Dopo lo spavento, resta solo l’attesa degli ultimi controlli medici e il desiderio di tornare, il prima possibile, alla normalità.
