Forte dei Marmi, Massimo Boldi cade e batte la testa sul marciapiede: ricoverato

Paura per Massimo Boldi a Forte dei Marmi: l'attore è caduto nel centro città ed è stato trasferito in ospedale a Livorno per accertamenti. L’episodio è avvenuto giovedì 13 agosto, intorno alle 17 nei pressi del "Caffè Principe". Boldi stava facendo una passeggiata con alcuni amici quando - inspiegabilmente - è caduto e ha battuto la testa sul marciapiede. Non è ancora chiaro se l’attore sia stato colto da un malore o meno. Gli amici in sua comapgnia hanno subito allertato gli operatori del 118.

