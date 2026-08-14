Forte dei Marmi, Massimo Boldi cade e batte la testa sul marciapiede: ricoverato

Paura per Massimo Boldi a Forte dei Marmi: l'attore è caduto nel centro città ed è stato trasferito in ospedale a Livorno per accertamenti. L’episodio è avvenuto giovedì 13 agosto, intorno alle 17 nei pressi del "Caffè Principe". Boldi stava facendo una passeggiata con alcuni amici quando - inspiegabilmente - è caduto e ha battuto la testa sul marciapiede. Non è ancora chiaro se l’attore sia stato colto da un malore o meno. Gli amici in sua comapgnia hanno subito allertato gli operatori del 118.
Giunti sul posto, i sanitari hanno deciso di trasferire l’attore al pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice giallo. Poi, al Versilia, considerata la dinamica dell'incidente, è stato deciso il trasferimento all’ospedale di Livorno. Al momento, Boldi è sottoposto agli accertamenti medici necessari, anche se le sue condizioni al momento non desterebbero preoccupazioni particolari.