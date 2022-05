Flora Canto rivela i dettagli delle nozze, dal menù al vestito da sposa

Non manca molto al giorno del sì, fissato per il 30 luglio, e ormai tutti i dettagli sono stati definiti. Dalla location alla torta, dagli abiti degli sposi agli addobbi, dai testimoni al menù... l'attrice svela tutto quello che c'è da sapere in un'intervista al settimanale Gente e fa venire l'acquolina in bocca ai fan.

Hanno scelto una location da sogno nel Lazio, con la vista imponente sul mare e sulla scogliera. Sarà una cerimonia civile all'americana, con la navata allestita in giardino e le sedie in ferro battuto. "Ci saranno quattro violiniste ad accompagnarmi dal mio ingresso all'arco dei fiori dove ci sarà Enrico", svela Flora. Alla loro primogenita Martina (tutta vestita di bianco come la mamma) e a un cuginetto è stato affidato il compito di spargere petali di rosa e potrebbero essere accompagnati anche dall'ultimo nato, Niccolò (con outfit abbinato al papà), che in questi giorni muove i primi passi.

All'organizzazione del ricevimento ci sta pensando Brignano. "Ci saranno un palco, una band, un ledwall sul quale proiettare foto e video. Canteremo, balleremo", svela la Canto anticipando che a festeggiare con loro ci saranno 150 invitati. Anche il menù è già stato definito: "Molti antipasti, due primi, un secondo, frutta" e poi una torta a più piani decorata con rose bianche.



Come testimoni, Flora ha scelto l'attrice Tosca D'Acquino e una sua compagna di scuola, Erica, a cui è legata da sempre. Poi ci saranno Benedetta e Isabella, due care amiche. Enrico invece ha voluto il fratello Rino e gli amici storici Mauro e Andrea.



E l'abito da sposa? Anche quello è già pronto: "Romantico, semplice, bianco con un lungo velo che mi accarezza le spalle" svela la Canto. Per la festa è previsto un cambio di outfit e il via libera alla sensualità. Mentre per quanto riguarda il look di Enrico, svela solo che avrà un fiore all'occhiello.

Prima delle nozze però ci sarà l'addio al nubilato: due giorni a tutto divertimento a Mykonos con le damigelle. "Ma Enrico ancora non lo sa!" confessa. Dopo il matrimonio, invece, il viaggio di nozze sarà breve ma romantico: "Qualche giorno in barca noi due, tra Ischia e Capri" per non lasciare troppo a lungo i bambini. Poi, una bella vacanza in famiglia: "Per noi è il bene più prezioso".