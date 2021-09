Flora Canto ed Enrico Brignano verso le nozze: lui le ha regalato l'anello durante lo show

Aveva dichiarato ufficialmente che non si sarebbe sposato "neanche se la Lazio vincesse lo scudetto". Invece qualcosa deve proprio aver fatto cambiare idea a Enrico Brignano, che ha regalato l'anello di fidanzamento alla sua compagna, Flora Canto durante lo show all'Arena di Verona. Lei ha dato l'annuncio sui social sfoggiando il brillocco al dito, e i follower non vedono l'ora di vederla in abito bianco.