Flora Canto ed Enrico Brignano presentano Niccolò: "La gioia pura"

Instagram 1 di 19 Gente 2 di 19 Gente 3 di 19 Gente 4 di 19 Gente 5 di 19 Gente 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Flora Canto ed Enrico Brignano presentano il secondogenito Niccolò, il loro secondogenito nato il 19 luglio. Al settimanale Gente raccontano la loro felicità: "La gioia pura io la raffigurerei così" racconta l'attrice e suo marito le fa eco: "Non finirò di ringraziare Flora per avermi accolto nella sua vita e avermi completato come artista, come uomo e ora come padre".