Flora Canto in bikini al mare: "Niente filtri, solo pancia"

Di recente, ha raccontato in un’intervista al settimanale Di Più di aver programmato il parto cesareo come già era stato per Martina che aveva due giri di cordone ombelicale attorno al collo. Sta vivendo questa seconda gravidanza con molta serenità senza abbandonarsi all’ansia o agli acquisti inutili, ma godendosi il bel momento attimo per attimo. Il bimbo nascerà a Roma e Flora spera di poterlo allattare.



“Il mio senso della vita racchiuso in un’immagine” le fa eco Enrico Brignano che sul suo profilo social pubblica uno scatto della Canto con la piccola Martina che le bacia teneramente il pancione. “Che bello essere papà, regalo più grande non c’è” aveva detto qualche mese fa in attesa di fare il bis.

