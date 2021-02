Flora Canto in dolce attesa: “Il nostro secondo miracolo” Tgcom24 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 3 di 22 Instagram 4 di 22 Instagram 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Canto, che ha 38 anni e nel 2017 è diventata mamma per la prima volta, non rivela il sesso del nascituro anche se il suo abito fucsia ha fatto immaginare un fiocco rosa. Intanto arrivano a pioggia gli auguri delle amiche vip. Tosca D’Aquino le ha scritto: “Amoreeeee che gioia! Sono sicura che sono due gemelli! Sei felice?”. Costanza Caracciolo ha aggiunto: “Congratulazioni amica”. Valeria Graci: “E vedi che lo avevo sognato?”. Monica Leofreddi: “Che bella notizia! Te lo avevo detto”. E poi i cuoricini di Michela Quattrociocche, Chiara Giordano, Patrizia Pellegrino, Natasha Stefanenko, Benedetta Mazza e tante altre. Enrico Brignano, 54 anni, ha scelto una foto di famiglia per dare l’annuncio ai suoi follower, scrivendo: “Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia… tra poco saremo in 4”.

Leggi Anche Flora Canto, bikini esplosivo alle Maldive

Leggi Anche Enrico Brignano, a 51 anni primo mare con la figlia Martina

Flora Canto, l’estate addosso con Enrico Brignano Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci Al mare con la piccola Martina, Flora Canto ed Enrico Brignano brindano alla serenità in famiglia. “L’estate addosso” scrive la ex tronista di Uomini e Donne sfoggiando un fisico perfetto sotto il bikini che fatica a contenere le sue curve prorompenti. Dopo otto anni di convivenza, la coppia non sente il bisogno di convolare a nozze e si gode la bimba.

Ti potrebbe interessare: