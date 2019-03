Flora canto, bikini esplosivo alle Maldive

Vacanze tra coccole e relax per Flora Canto, che ha scelto gli scenari paradisiaci delle Maldive per trascorrere qualche giorno di riposo insieme al compagno Enrico Brignano e alla figlia Martina. In acqua si lascia andare alle tenerezze con il marito, poi posa in bikini come una sirena sexy sfoggiando delle curve da urlo. Certo il mare è incantevole e le spiagge bellissime, ma quello che lascia davvero senza fiato è il suo fisico perfetto.