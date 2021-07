Enrico Brignano e Flora Canto genitori bis, è nato Niccolò

Fiocco azzurro per Enrico Brignano e Flora Canto , che festeggiano sui social la nascita di Niccolò , il loro secondogenito dopo Martina (4 anni). Sui rispettivi profili Instagram i neogenitori hanno pubblicato i primi scatti del bebè, condividendo tutta la loro gioia per la new entry in famiglia.

"E proprio mentre andava in onda 'Fatto da mamma'…Mamma l'ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro", scrive Flora postando uno scatto dolcissimo insieme ad Enrico e con il bebè tra le braccia. "E finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino" le fa eco l'attore commosso e felice.

E sicuramente sarà al settimo cielo per l'arrivo del fratellino anche la piccola Martina, che pochi giorni fa chiedeva alla mamma: "Ma quanto ci mette ad uscire? Forse se gli do i baci esce prima!", come aveva raccontato la Canto in un post. Alla gioia immensa dei genitori si unisce anche quella di una fitta schiera di amici vip della coppia: Paola Perego, Elena Santarelli, Andrea Delogu, Natasha Stefanenko, Serena Autieri, Mara Venier e non solo.

