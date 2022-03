Enrico Brignano e Flora Canto, nozze entro l'estate: ecco le pubblicazioni a Roma

Elettra Lamborghini in vacanza a Sharm El Sheikh

Elisabetta Canalis in giardino con un pitone

Festa a tema Minnie per la figlia di Lorena Bianchetti

La proposta di nozze, con tanto di brillocco, era stata fatta da Enrico all'Arena di Verona nel bel mezzo di un suo show. Durante la performance l'attore si è rivolto a Flora e, davanti a migliaia di persone, le ha chiesto di diventare sua moglie. Lei ha detto sì senza esitare e la macchina dei preparativi si è messa presto in moto.

Durante un'intervista in tv, la Canto aveva svelato già qualche dettaglio sulle nozze. "Sarà sul mare, faremo tutto lì, nostra figlia Martina porterà le fedi (la coppia ha un altro figlio, Niccolò, nato a luglio, ndr.). Sarà una cerimonia all’americana" aveva detto, svelando anche che il matrimonio sarà celebrato in estate, probabilmente a luglio. Da allora, quando l'attrice svelava di essere indietro con la pianificazione dei dettagli, sono stati fatti tanti passi avanti. Le pubblicazioni affisse sono un tassello in più che si aggiunge al mosaico: il gran giorno è sempre più vicino.

Potrebbe interessarti anche: