Flora Canto: "A luglio le nozze con Enrico Brignano, sarà un matrimonio all'americana"

La proposta di nozze è arrivata a settembre all'Arena di Verona, davanti a migliaia di persone, e i preparativi per il gran giorno sono già iniziati. "Sarà un matrimonio all'americana" ha svelato Flora Canto che, dopo 10 anni d'amore e due figli, a luglio diventerà la moglie di Enrico Brignano . Data e location sono già state fissate, ma ancora manca l'abito da sposa e anche altri dettagli sono da definire.

"Sarà sul mare, faremo tutto lì, nostra figlia Martina porterà le fedi, sarà una cerimonia all’americana", svela Flora, senza sbilanciarsi troppo, durante l'intervista a "Oggi è un altro giorno". "Con l’organizzazione sono indietro, non ho ancora fatti gli inviti e non ho ancora deciso l’abito" racconta. Salvo brutti scherzi giocati dalla pandemia, le nozze con Enrico verranno celebrate a luglio.



La Canto e Brignano fanno coppia da 10 anni e hanno due figli, Martina e Niccolò nato pochi mesi fa. Sono molto affiatati e innamorati, ma tra loro non è sempre tutto sereno: "Litighiamo molto, abbiamo caratteri forti, ma poi non riusciamo a stare lontani" ha confessato. A tenerli uniti e creare l'alchimia sono le tante risate che fanno insieme: è stata proprio la loro comicità innata ad avvicinarli e far scoccare la scintilla. E quel fuoco, così tanto tempo dopo, arde più che mai...

