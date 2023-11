Tgcom24

Chiara Ferragni mostra l'abero di Natale pieno di luci E' un albero di Natale pieno di luci quello al centro del salotto di Chiara Ferragni e Fedez "Abbiamo fatto l'albero, un po' in anticipo, nella casa nuova in cui andremo da settimana prossima e io voglio che voi ritroviate quello studio, che ho letto l'anno scorso, per il quale chi fa l'albero di Natale prima di dicembre è più felice. Io sono così", dice l'imprenditrice digitale ai follower. E poi condividendo l'articolo sottolinea: "Lo dice anche la scienza, quindi ho ragione".

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni baby modella, gli scatti fatti a 16 anni

In un video la gioia dei figli di Chiara Ferragni, Leone e Vittoria Chiara Ferragni si è preparata alle feste con largo anticipo e condivide in un video social la gioia dei figli Leone e Vittoria davanti all'albero e a tutti i suoi addobbi. Tutti e tre insieme indicano le varie palline con stupore ed entusiasmo. Poi, sulle note di "All I want for Christmas is you" si scatenano in un ballo. Manca ancora più di un mese a Natale ma loro sono prontissimi.

Leggi Anche Chiara Ferragni diventa Sharon Stone, il video fa scoppiare la polemica

Che colore va di moda per l'albero di Natale? Quello scelto dai Ferragnez Ovviamente quello scelto dai Ferragnez per il loro albero di Natale è il colore più di moda per le festività di fine anno: il rosso, con qualche tocco di oro e di bianco qua e là. Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto le tinte tradizionali, con decorazioni classiche: una scelta sobria ed elegante ma di grande effetto.

Chi fa l'albero di Natale a Chiara Ferragni e quanto costa Non sono stati Chiara Ferragni e Fedez con i loro figli ad addobbare il grande albero di Natale, quest'anno come ogni anno ci ha pensato l'event designer Vincenzo D'Ascanio. Per il 2022 solo l'abete era costato 960 euro, senza contare gli addobbi, ed è probabile che anche quest'anno la coppia non abbia badato a spese.