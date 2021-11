Natale in anticipo, guarda i vip che hanno già addobbato casa

Abeti e addobbi, il Natale vip scatta in anticipo: guarda Tgcom24 1 di 18 STEFANO DE MARTINO Instagram 2 di 18 Instagram 3 di 18 GLI ADDOBBI DI CHIARA FERRAGNI Instagram 4 di 18 Instagram 5 di 18 Instagram 6 di 18 Instagram 7 di 18 Instagram 8 di 18 Instagram 9 di 18 ELISABETTA GREGORACI FA INCETTA DI PANETTONI Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 CAROLINA MARCONI Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 IN CASA NARGI-MATRI Instagram 14 di 18 IN CASA ZANIOLO Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 COSTANZA CARACCIOLO Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Non è mai troppo presto per fare una delle cose più belle al mondo” scrive la mamma di Nicolò Zaniolo mentre filma la famiglia intenta ad allestire l’abete di Natale. Nelle case dei vip gli addobbi arrivano in anticipo. In casa di Chiara Ferragni un albero altissimo e dalle mille lucine campeggia in salotto, insieme alle illuminazioni che portano aria di festa. Ma non è la sola. Anche Carolina Marconi, Federica Nargi e Stefano De Martino si sono portati avanti.