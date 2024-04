Fedez a Los Angeles è scatenato: posa nudo in terrazza, con il panorama delle colline sullo sfondo e il suo lato B in primo piano (ma nascosto da un cuoricino giallo).

Fedez posta la foto nudo (e poi in costume) Fedez è atterrato in California dove parteciperà al Coachella Festival nel weekend, ma nell'attesa si gode qualche giorno sfrenato a Los Angeles. Dopo aver condiviso con i follower il volo, lo sbarco e i dettagli dell'appartamento in cui alloggia, ora si mostra in palestra mentre scolpisce il fisico. I risultati di tanto duro lavoro vanno apprezzati, e così li sfoggia posando come mamma l'ha fatto, muscoli e tatuaggi a vista affacciato sul panorama delle colline. Alla foto ne segue un'altra in costume con lo sguardo perso verso l'orizzonte.

Chiara Ferragni e Fedez nudi sui social, l'ultimo scatto di coppia Non è la prima volta che Fedez si mostra nudo sui social. Ai tempi dell'amore con Chiara Ferragni i due si erano mostrati più volte senza veli, ad esempio abbracciati a mollo nella vasca da bagno o in servizio ad alto tasso erotico realizzato per Vanity Fair. Anche l'ultimo scatto di coppia che il rapper ha postato su Instagram, pochi giorni prima dell'esplosione del pandoro-gate, li ritrae abbracciati e poco vestiti. Stavolta però Federico è da solo nello scatto, e anche a Los Angeles con lui non ci sono la (ex) moglie né i figli Leone e Vittoria: si gode una vacanza da single mentre l'influencer è chiusa nel silenzio social a Milano.

Fedez da Miami a Los Angeles con tappa a Milano Fedez è volato a Los Angeles con un aereo privato per partecipare al Coachella, il festival dedicato alla musica nella California Meridionale amato da tanti vip. Pochi giorni prima il rapper era stato a Miami con i figli Leone e Vittoria e con i genitori Franco Lucia e Tatiana Berrinzaghi. Con i piccoli aveva giocato a fare il bagnino in spiaggi, poi si era divertito a fare lo spaccone posando accanto a una Cadillac. Poi giusto il tempo di una breve tappa a Milano per riconsegnare i bimbi a mamma Chiara Ferragni e via verso la West Coast dove si gode giornate da single in spensieratezza, alloggiando in un hotel extralussuoso e guidando un'auto favolosa.