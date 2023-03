Elisabetta Canalis bollente in Messico, guarda la vacanza da single

Elisabetta Canalis ha scelto un abito dalla scollatura intrigante per aprire l’album delle foto messicane. Ha indossato un minidress sulle tonalità del rosso fuoco con la gonna corta e le maniche larghe con ruches stuzzicanti all’altezza del seno che si intravede tra i laccetti annodati. Provocante e sexy come sempre la ex velina ha conquistato like dei follower che sperano di vederla presto in bikini.

Affidamento congiunto

Il matrimonio di Elisabetta Canalis e Brian Perri è arrivato in tribunale. La ex coppia si è accordata per l’affidamento congiunto della bambina, Skyler Eva. Al momento non c’è una richiesta di assegno di mantenimento, ma quel che conta è il bene della piccola. Proprio per lei la ex velina resterà a Los Angeles dove è stata raggiunta anche dalla madre Bruna che sta trascorrendo qualche giorno in America per aiutare la figlia in queste prime fasi della separazione.