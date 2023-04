Diletta Leotta, allenamento con pancino a vista

Il pancino di Diletta Leotta c'è e si vede, ma finora la conduttrice è sempre stata piuttosto discreta nel mostrarlo sui social. Dopo averlo sfoggiato in costume rosso all'indomani dell'annuncio della gravidanza (in un dolce video social insieme a Loris Karius), ha sempre preferito non dare troppo spazio alle forme della gravidanza nei suoi post social. Il suo selfie in palestra sembra un cambio di rotta, con la conduttrice sorridente che inquadra orgogliosa le sue nuove curve da futura mamma.

Fiocco rosa Diletta Leotta è in attesa di una femminuccia da Loris Karius. La coppia lo ha ufficializzato con un gender reveal party in famiglia, ma le indiscrezioni si rincorrevano già da qualche tempo ed era ormai voce di popolo che fossero in attesa di un fiocco rosa. Il parto è previsto ad agosto e la conduttrice e il calciatore sono trepidanti all'idea di diventare mamma e papà. Una gioia condivisa anche dai genitori e dal fratello di lei, che hanno accolto il portiere del Newcastle in famiglia con grande affetto.