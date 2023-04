Diletta Leotta: "Ci si può innamorare di qualcuno senza un conto in banca cospicuo"

"Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo" ha detto, e su Twitter sono stati in molti a bacchettarla per un'uscita giudicata infelice

Molti utenti di Twitter hanno giudicato ipocrite le parole di Diletta Leotta. Se da un lato la speaker parla della possibilità di potersi innamorare anche di qualcuno che non sia benestante, dall'altro la sua storia sentimentale dimostrerebbe, secondo loro, che questa eventualità non le è mai capitata. Da Matteo Mammì a Daniele Scardina fino a Kan Yaman (con cui è arrivata a un passo dalle nozze) e Loris Karius, sia i suoi ex che l'attuale compagno possono vantare un patrimonio di tutto rispetto.

Quanto guadagna Loris Karius? Loris Karius, da cui Diletta Leotta sta per avere una bambina, certo non è uno dei calciatori più pagati del mondo, ma questo non significa che non se la passi bene. Il contratto siglato con il Liverpool dal 2016 al 2022 gli ha fruttato oltre 20 milioni di euro. Una cifra ragguardevole, alla quale vanno aggiunti gli 1,2 milioni incassati in sei mesi con il Newcastle. Cifre che pare siano state investite, e che potrebbero aver portato ulteriori ricavi nelle casse del portiere.

