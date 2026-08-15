Il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez era già stato celebrato lontano dai riflettori, ma a distanza di pochi giorni iniziano a emergere nuovi dettagli sulle nozze. Dalla lista ridottissima degli invitati all'assenza della famiglia del campione portoghese, fino all'accordo prematrimoniale firmato davanti a un notaio poche ore prima del Sì. A raccontare i retroscena della cerimonia è il quotidiano portoghese Jornal de Notícias, che ha pubblicato il certificato di matrimonio. Ronaldo, intanto, ha già lasciato il Portogallo per tornare a lavoro... con un nuovo look.
Ronaldo e Georgina, solo quattro testimoni alle nozze
Le nozze si sono svolte martedì 11 agosto alle 13.30, nella villa da circa 35 milioni di euro che Ronaldo e Georgina possiedono a Quinta da Marinha, Cascais, a pochi chilometri da Lisbona. Non c'è stata nessuna grande festa: alla cerimonia civile avrebbero assistito soltanto i cinque figli della coppia e quattro testimoni. A firmare sono stati Ivana Rodriguez, sorella di Georgina, e Miguel Paixao, storico amico di Cristiano Ronaldo. Con loro anche la coppia spagnola composta da Jose Rodriguez Sangil e Monica Goncalez Martinez. A celebrare il matrimonio è stata invece Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira, funzionaria arrivata da Porto. Una scelta che conferma la volontà della coppia di mantenere il massimo riserbo su una cerimonia che, nei giorni precedenti, era stata al centro di numerose indiscrezioni.
Ronaldo, la famiglia assente al matrimonio
A sorprendere è soprattutto chi non compare tra i presenti. Alla cerimonia non avrebbero infatti partecipato la madre del calciatore, Dolores Aveiro, né i fratelli Hugo, Elma e Katia. L'assenza della famiglia di Ronaldo non sembra però essere accompagnata, almeno pubblicamente, da segnali di tensione. Dopo l'annuncio delle nozze, Dolores ha infatti lasciato un cuore sotto il post pubblicato dal figlio sui social, mostrando così il proprio sostegno alla coppia. Il matrimonio è stato quindi costruito attorno a un numero estremamente ristretto di persone, senza neppure i familiari più stretti del fuoriclasse portoghese.
Ronaldo e Georgina hanno firmato un contratto prematrimoniale
Tra le nuove indiscrezioni emerge anche un dettaglio legato al patrimonio della coppia. Il 10 agosto, appena un giorno prima delle nozze, Ronaldo e Georgina avrebbero firmato davanti a un notaio di Lisbona un contratto prematrimoniale. I due hanno scelto il regime della separazione dei beni e continueranno inoltre a utilizzare i cognomi che avevano prima del matrimonio. Una decisione tutt'altro che secondaria considerando il patrimonio accumulato negli anni dal cinque volte Pallone d'Oro e le attività professionali portate avanti autonomamente da Georgina. L'accordo è stato quindi formalizzato prima di pronunciare il Sì, definendo con precisione la gestione dei rispettivi patrimoni all'interno del matrimonio.
Ronaldo torna all'Al Nassr e cambia completamente look
Terminate le celebrazioni, per Ronaldo è già tempo di tornare al lavoro. Il portoghese è rientrato in Arabia Saudita per preparare la nuova stagione con l'Al Nassr e al campo di allenamento è stato accolto dagli applausi dei compagni e dagli auguri del nuovo tecnico Ange Postecoglou.
A catturare l'attenzione, però, è stato soprattutto il suo nuovo look. CR7 ha abbandonato il consueto castano scuro presentandosi con i capelli molto corti e una tonalità a metà strada tra il biondo e il rosso ramato. Le immagini hanno immediatamente fatto il giro dei social e tra i fan sono già partiti i paragoni, da una versione "2.0" di Eminem fino ad Alejandro Garnacho. Un cambio d'immagine che arriva proprio all'inizio di una nuova fase.