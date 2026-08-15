Le nozze si sono svolte martedì 11 agosto alle 13.30, nella villa da circa 35 milioni di euro che Ronaldo e Georgina possiedono a Quinta da Marinha, Cascais, a pochi chilometri da Lisbona. Non c'è stata nessuna grande festa: alla cerimonia civile avrebbero assistito soltanto i cinque figli della coppia e quattro testimoni. A firmare sono stati Ivana Rodriguez, sorella di Georgina, e Miguel Paixao, storico amico di Cristiano Ronaldo. Con loro anche la coppia spagnola composta da Jose Rodriguez Sangil e Monica Goncalez Martinez. A celebrare il matrimonio è stata invece Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira, funzionaria arrivata da Porto. Una scelta che conferma la volontà della coppia di mantenere il massimo riserbo su una cerimonia che, nei giorni precedenti, era stata al centro di numerose indiscrezioni.