L'influencer ha raccontato di aver espresso al compagno uno dei suoi timori più profondi: "Mi preoccupa il fatto che adesso mi stiano dando della grassa, perché vivo della mia immagine". La risposta del campione portoghese è stata immediata e, secondo molti follower, anche carica di significato. "Tu non vivi della tua immagine. Vivi per ciò che sei. Sei una donna straordinaria, bella, con un fisico magnifico, madre, una brava persona, di successo e che vive con amore. Cos’altro potresti desiderare? È normale che ti invidino", le ha detto il calciatore. Parole che hanno aiutato Georgina a rimettere nella giusta prospettiva un momento di fragilità: "A volte tutti abbiamo bisogno che qualcuno ci ricordi ciò che conta davvero", ha infatti scritto l'influencer.