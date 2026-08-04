Georgina Rodriguez risponde alle critiche sul suo corpo: "Amo le mie curve"
L'influencer, madre di sei figli, racconta il confronto con il futuro marito Cristiano Ronaldo, che ha trasformato le polemiche in una riflessione sull'autostima
Per Georgina Rodriguez non è la prima estate trascorsa sotto la lente d'ingrandimento dei social. Basta una foto in costume, uno scatto in barca o una vacanza condivisa con i follower perché il suo fisico torni al centro della discussione. Questa volta, però, invece di replicare ai commenti con poche parole o ignorarli, la modella e imprenditrice ha scelto di raccontare qualcosa di più personale. Un lungo messaggio pubblicato su Instagram, nato dalle critiche ricevute, si è trasformato in una riflessione sul rapporto con il proprio corpo, sull'autostima e sull'importanza di non lasciare che siano gli altri a definire il proprio valore.
Il dialogo con Cristiano Ronaldo
Nel suo sfogo, Georgina Rodriguez ha ammesso di aver letto molti dei commenti comparsi sotto le fotografie pubblicate durante le vacanze. Alcuni utenti l'hanno criticata per il suo aspetto fisico, altri hanno preso le sue difese. Un susseguirsi di opinioni che, nonostante la lunga esperienza davanti ai riflettori, l'ha spinta a confidarsi con il futuro marito Cristiano Ronaldo con cui dovrebbe sposarsi nel weekend del 9 agosto.
L'influencer ha raccontato di aver espresso al compagno uno dei suoi timori più profondi: "Mi preoccupa il fatto che adesso mi stiano dando della grassa, perché vivo della mia immagine". La risposta del campione portoghese è stata immediata e, secondo molti follower, anche carica di significato. "Tu non vivi della tua immagine. Vivi per ciò che sei. Sei una donna straordinaria, bella, con un fisico magnifico, madre, una brava persona, di successo e che vive con amore. Cos’altro potresti desiderare? È normale che ti invidino", le ha detto il calciatore. Parole che hanno aiutato Georgina a rimettere nella giusta prospettiva un momento di fragilità: "A volte tutti abbiamo bisogno che qualcuno ci ricordi ciò che conta davvero", ha infatti scritto l'influencer.
Un messaggio per le figlie e per tutte le donne
Nella lunga riflessione, Georgina Rodriguez ha spiegato che ciò che più le sta a cuore non è convincere chi la critica, ma trasmettere un messaggio diverso ai suoi figli, soprattutto alle tre bambine che un giorno diventeranno donne. "Sono madre di sei splendidi figli, tre dei quali sono bambine che un giorno diventeranno donne. Se c’è una cosa che desidero insegnare loro, insieme a Cristiano, del quale sono profondamente orgogliosa per i valori che trasmette come padre e come uomo, è che il valore di una persona non può mai dipendere dal suo aspetto fisico né dall’opinione di persone sconosciute. - ha scritto Georgina - Quella piccola dose di pensiero positivo che cerco di regalare loro ogni giorno aiuta anche me a orientarmi in un mondo pieno di apparenze".
"Il mio corpo cambierà, come cambia quello di tutte le donne. E spero che continui a farlo ancora per molti anni, perché significherà che sto continuando a vivere".
Secondo Georgina, la felicità non ha una taglia e nessuna persona dovrebbe sentirsi definita dall'opinione di sconosciuti. Un pensiero che, ha spiegato, cerca ogni giorno di trasmettere anche ai suoi figli affinché imparino a costruire la propria sicurezza su valori più profondi dell'apparenza.
L'amore per sé stessi oltre gli standard
Nel finale del messaggio, Georgina Rodriguez ha parlato anche del suo rapporto con l'attività fisica: "Mi alleno perché mi rende felice. Perché è una passione. Quell’ora trascorsa in palestra è uno dei momenti più belli della mia giornata. Mi regala salute, serenità mentale, disciplina, energia e benessere. Non è mai stata una lotta per dimagrire, ma un modo per prendermi cura di me stessa".
L'influencer ha quindi ribadito di amare il proprio corpo in ogni fase della vita: "Amo le mie curve. Amo la libertà di vivere nel corpo che ho scelto. Nel corpo che mi sostiene, che mi ha permesso di abbracciare, dare la vita, cadere e rialzarmi. È un corpo che merita rispetto, amore e gratitudine in ogni sua versione". Una dichiarazione che si collega anche al messaggio lanciato pochi giorni prima in occasione della presentazione del suo marchio di abbigliamento sportivo, quando aveva invitato i follower a essere più gentili con sé stessi.
Per Georgina Rodriguez, il vero successo non consiste nel conformarsi a un ideale estetico, ma nel vivere con serenità, coltivare gli affetti, prendersi cura della propria salute e continuare a crescere come persona. Un invito, nato da una polemica social, che si è trasformato in una riflessione destinata ad andare ben oltre una fotografia estiva.
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© Tgcom24
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