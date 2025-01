Chiara Ferragni a Courmayeur, weekend sulla neve con… amore

Chiara Ferragni sorride senza fine in questo lungo weekend sulla neve. E’ stata a Courmayeur e il Monte Bianco le mette allegria e belle sensazioni. “Si ritorna sempre nei posti che ci hanno fatto stare bene” scrive sui social mostrando una carrellata di immagini che la ritraggono in mezzo alla neve. E’ salita fino al ghiacciaio assaporando le emozioni di un’esperienza verticale, surreale e alpina con la funivia che attraversa le nuvole per raggiungere la cima della montagna. Con lei c’è anche Giovanni Tronchetti Provera che si intravede in un video fatto da un’amica.