L’hanno chiamata come l’amata cagnolina di Chiara Ferragni scomparsa e doveva essere la casa da sogno dove trascorrere il tempo libero insieme ai figli Leone e Vittoria. Villa Matilda, invece, dalla separazione di Fedez dall’influencer è rimasta pressoché disabitata, a parte rare incursioni della famiglia Lucia. “E’ del mio ex marito e la sta vendendo” ha chiarito Chiara rispondendo a un fan curioso di sapere che fine avesse fatto la dimora sul lago di Como. Proprio le cifre astronomiche chieste dal rapper avevano riempito i giornali qualche mese fa, ma pare che ancora l’affare non si sia concluso.