A poco sono valse le smentite, anche tramite comunicato ufficiale, del Sovrano. Quindi anche sua moglie è passata all'attacco, ribadendo il fatto che tra loro non ci sia nessun problema. "Va tutto bene nel nostro matrimonio. Queste voci di divorzio sono estenuanti e non riesco a capire da dove provengano", ha dichiarato a News24.

"A quanto pare alcuni media o persone vogliono vederci separati" ha aggiunto la principessa Charlene di Monaco durante l'intervista. Ha anche parlato del fatto che spesso i tabloid la descrivono come una donna triste e depressa: "Se ci sono mille foto che mi ritraggono a un evento, i giornali scelgono sempre quella in cui guardo in basso o non sorrido. E poi scrivono che sembro infelice".



"La mia famiglia è la mia roccia" Già in passato la principessa Charlene di Monaco aveva provato a far capire quanto il principe Alberto e i loro due figli Jacques e Gabriella fossero importanti nella sua vita: "La mia famiglia è la mia roccia", aveva detto in occasione del decimo anniversario della sua fondazione, affrontando il tema dei problemi di salute che l'avevano a lungo tenuta lontana dal principato e dagli affetti.